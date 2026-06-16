Ιερώνυμος για μισθούς Mητροπολιτών: «Το Κράτος έχει πάρει απείρως περισσότερα από την Εκκλησία»

Με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος έδωσε απάντηση στις έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε η κυβερνητική απόφαση για την αναπροσαρμογή των μισθών των Μητροπολιτών και του ανώτατου κλήρου.

«Λυπάμαι για τη διαστροφή του πράγματος»



Ο Αρχιεπίσκοπος, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, μίλησε στην κάμερα του STAR Στερεάς Ελλάδος από τη γενέτειρά του, τα Οινόφυτα, χωρίς να κρύψει την ενόχλησή του:

«Λυπάμαι για τη διαστροφή όλου του πράγματος. Αυτά που έχει πάρει το Κράτος από την Εκκλησία είναι απείρως απέραντα από αυτά που λένε. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια».

Ευθυγραμμισμένος με την τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού και ο υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου υπεραμύνθηκε της απόφασης με επίκληση στις αμοιβές άλλων θρησκευτικών ηγετών.

Το ιστορικό αντάλλαγμα για την περιουσία της Εκκλησίας



Με τη συγκεκριμένη δήλωση, ο κ. Ιερώνυμος επανέφερε στο προσκήνιο το πάγιο ιστορικό επιχείρημα της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τη μισθοδοσία του κλήρου.

Η πλευρά της Ιεραρχίας υπενθυμίζει σταθερά ότι η κάλυψη των μισθών από τον κρατικό προϋπολογισμό: Δεν αποτελεί χαριστικό προνόμιο ή «δώρο» προς τους ιεράρχες.Αποτελεί συμβατική υποχρέωση που ανέλαβε το ελληνικό κράτος. Έγινε ως αντάλλαγμα για την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία (άνω του 95%) που παραχωρήθηκε ή απαλλοτριώθηκε κατά τον 19ο και 20ό αιώνα για τις ανάγκες του κράτους και την αποκατάσταση του προσφυγικού ελληνισμού.

Τι προβλέπει το επίμαχο άρθρο 56

Η ρύθμιση που άναψε φωτιές περιλαμβάνεται στο άρθρο 56 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη νέα διάταξη, καταργούνται τα επιμέρους επιδόματα και τα έξοδα παράστασης, και θεσπίζεται ένας ενιαίος μισθός, ο οποίος συνδέεται απευθείας με το ανώτατο όριο αποδοχών του Γενικού Γραμματέα υπουργείου στο Δημόσιο (5.191 ευρώ):

Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτες & Τιτουλάριοι Μητροπολίτες: Οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές τους ορίζονται στο 90% του ανώτατου ορίου, δηλαδή στα 4.671,90 ευρώ .

Οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές τους ορίζονται στο του ανώτατου ορίου, δηλαδή στα . Τιτουλάριοι & Βοηθοί Επίσκοποι: Οι αποδοχές τους ορίζονται στο 70% του μισθού των Μητροπολιτών (περίπου 3.270 ευρώ).

Οι αποδοχές τους ορίζονται στο του μισθού των Μητροπολιτών (περίπου 3.270 ευρώ). Ρητή απαγόρευση: Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές, ξεκαθαρίζεται ότι δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή.

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί: Σχεδόν διπλασιάζονται οι Μητροπολίτες

Η νέα αυτή «μισθολογική αντιστοίχιση» επιφέρει θεαματικές αυξήσεις, καθώς εξισώνει τις αποδοχές των Μητροπολιτών με εκείνες του Αρχιεπισκόπου:

Για τον Αρχιεπίσκοπο: Μέχρι σήμερα οι μεικτές αποδοχές του κυμαίνονταν από 2.840 έως 2.915 ευρώ (ανάλογα με τα επιδόματα πτυχίων). Με τη νέα ρύθμιση η αύξηση αγγίζει το 60,27% έως 64,5% .

Μέχρι σήμερα οι μεικτές αποδοχές του κυμαίνονταν από 2.840 έως 2.915 ευρώ (ανάλογα με τα επιδόματα πτυχίων). Με τη νέα ρύθμιση η αύξηση αγγίζει το . Για τους Μητροπολίτες: Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Οι αποδοχές τους κυμαίνονταν από 2.400 έως 2.475 ευρώ. Με την άνοδο στα 4.671,90 ευρώ, η αναπροσαρμογή εκτινάσσεται στο 88,8% έως 94,65% – δηλαδή οι μισθοί τους σχεδόν διπλασιάζονται.

«Ρήγμα» στην Ιεραρχία: Το «αντάρτικο» Μητροπολιτών

Η κυβερνητική πρωτοβουλία και η χρονική συγκυρία της απόφασης προκάλεσαν ισχυρούς τριγμούς και εσωτερικές διαφωνίες στο σώμα των ιεραρχών, με δύο Μητροπολίτες να βγαίνουν «απέναντι»:

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ γνωστοποίησε ότι δεν πρόκειται να κρατήσει ούτε ευρώ από την αύξηση για προσωπική χρήση. Αντίθετα, θα διαθέτει ολόκληρο το επιπλέον ποσό για τη δημιουργία κοινωνικών δομών και τη στήριξη ευάλωτων πολιτών.

Από την πλευρά, του Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος της Εκκλησίας της Κρήτης, εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του, δηλώνοντας με νόημα πως «οι πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν». Τόνισε ότι σε μια εποχή που η κοινωνία γονατίζει από την ακρίβεια, αυτές οι αυξήσεις στέλνουν εντελώς λάθος μήνυμα.

Αντίλογος από τη Λάρισα: «Δεν είναι προκλητικός μποναμάς»

Στον αντίποδα, τη ρύθμιση υπερασπίστηκε δημόσια ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος. Με άρθρο του στην εφημερίδα «Ελευθερία», υποστήριξεότι η δημόσια συζήτηση γίνεται με εσφαλμένα δεδομένα και βασίζεται στις εντυπώσεις.

Όπως σημείωσε, δεν πρόκειται για «προκλητικό μποναμά» ή χαριστικό προνόμιο, αλλά για έναν αναγκαίο εξορθολογισμό ενός μισθολογικού καθεστώτος που παρέμενε παγωμένο και αμετάβλητο για πάρα πολλά χρόνια. Επιπλέον, κυβερνητικοί κύκλοι υπενθυμίζουν ότι η απόφαση αφορά ελάχιστα άτομα –μόλις 90 Αρχιερείς σε όλη τη χώρα– και αποτελεί θεσμική υποχρέωση του Κράτους ως αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία (άνω του 95%) που παραχωρήθηκε διαχρονικά για τις ανάγκες του κράτους και των προσφύγων.

Τι απαντούν κυβέρνηση και εκκλησιαστικοί κύκλοι



Προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, τόσο κυβερνητικές πηγές όσο και εκκλησιαστικοί κύκλοι ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω από τη συγκεκριμένη απόφαση, τονίζοντας, ότι πρόκειται για μια ορθολογική «μισθολογική αντιστοίχιση» που αφορά την επίλυση παλαιών εκκρεμοτήτων. Επίσης επισημαίνουν ότι η ρύθμιση αφορά μικρό αριθμό ατόμων, δηλαδή περίπου 90 Αρχιερείς σε ολόκληρη τη χώρα.