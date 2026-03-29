Ιερουσαλήμ: Απαγορεύτηκε η είσοδος στους Καθολικούς ηγέτες στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή των Βαΐων

Το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τους ανώτερους ηγέτες της Καθολικής εκκλησίας να εισέλθουν στον Ναό του Παναγίου Τάφου για τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, η οποία εορτάζεται σήμερα (29/3) για τους Καθολικούς.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Associated Press, είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ηγέτες της Εκκλησίας εμποδίζονται να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς, ανέφερε το Λατινικό Πατριαρχείο.

«Η παρεμπόδιση της εισόδου του Καρδιναλίου και της Κουστοδίας των Αγίων Τόπων, οι οποίοι φέρουν την ύψιστη εκκλησιαστική ευθύνη για την Καθολική Εκκλησία και τους Αγίους Τόπους, αποτελεί ένα προφανώς παράλογο και κατάφωρα δυσανάλογο μέτρο», δήλωσε το Λατινικό Πατριαρχείο.

Η αστυνομία της Ιερουσαλήμ δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις 28 Φεβρουαρίου οι ισραηλινές αρχές έχουν διατηρήσει κλειστό τόσο τον Ναό της Αναστάσεως όσο και το τέμενος Αλ-Άκσα, επικαλούμενες την κατάσταση ασφαλείας λόγω του πολέμου με το Ιράν.