Ιερουσαλήμ: Άτακτη υποχώρηση Νετανιάχου μετά τον διεθνή σάλο για τον Πανάγιο Τάφο

Μια μεγάλη διπλωματική ήττα κατέγραψε το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την απαγόρευση της ισραηλινής αστυνομίας στον Λατίνο Πατριάρχη Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα να τελέσει τη θεία λειτουργία για την Κυραική των Βαΐων στον ναό της Αναστάσεως.

Η ανακοίνωση του Λατινικού Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ υπήρξε καταπέλτης, κάνοντας λόγο για «πολιτική σκοπιμότητα» πίσω από την απόφαση. Χαρακτήρισε το μέτρο «προδήλως παράλογο» και «αμαυρωμένο από ακατάλληλες σκοπιμότητες» (tainted by improper considerations), αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς της αστυνομίας περί δυσκολίας πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης στην Παλιά Πόλη. Η Εκκλησία τόνισε ότι από την έναρξη των εχθροπραξιών επέδειξε πλήρη υπευθυνότητα, όμως η συγκεκριμένη απαγόρευση προσβάλλει την ευαισθησία δισεκατομμυρίων πιστών που στρέφουν το βλέμμα τους στην Ιερουσαλήμ.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, το περιστατικό προκάλεσε σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Ο βουλευτής Γκιλάντ Καρίβ εξαπέλυσε επίθεση στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, και στον ακροδεξιό ακτιβιστή Μπέντζι Γκοπστάιν. Ο Καρίβ κατήγγειλε ότι η επιρροή σκληροπυρηνικών προσώπων —που στο παρελθόν έχουν καλέσει ακόμη και για κάψιμο εκκλησιών— μέσα στο γραφείο του αρμόδιου Υπουργού, οδηγεί την αστυνομία σε πλήρη αποτυχία στη διαχείριση των σχέσεων με τις Εκκλησίες, εκθέτοντας τη χώρα σε ένα ανώφελο διπλωματικό επεισόδιο.

J’apporte mon plein soutien au patriarche latin de Jérusalem et aux chrétiens de Terre Sainte, empêchés de célébrer la messe des Rameaux au Saint-Sépulcre.



Je condamne cette décision de la police israélienne, qui s’ajoute à la multiplication préoccupante des violations… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 29, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε μετά τις σφοδρές αντιδράσεις από το Βατικανό αλλά και ηγέτες όπως η Τζόρτζια Μελόνι και ο Εμανουέλ Μακρόν ότι ο Λατίνος Πατριάρχης θα έχει «πλήρη και άμεση πρόσβαση» στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, αφού η αστυνομία του αρνήθηκε την είσοδο την Κυριακή των Βαΐων. «Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να δοθεί στον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, τον Λατίνο Πατριάρχη, πλήρης και άμεση πρόσβαση στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ».

I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.



Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026

Ο Νετανιάχου ανέλυσε περαιτέρω τις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια στην ανάρτησή του. «Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει τους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ με βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε. «Σε ένα χτύπημα, θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγα μέτρα από την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου». Για να προστατεύσει τους πιστούς, το Ισραήλ ζήτησε από ανθρώπους όλων των θρησκειών να «απέχουν προσωρινά» από τη λατρεία σε όλους τους ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, πρόσθεσε.