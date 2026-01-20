Ηγετική θέση στην Ευρώπη και σταθερή δυναμική παγκοσμίως για τη Volkswagen

Η Volkswagen παρέδωσε περίπου 4,73 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως το 2025, διατηρώντας τις συνολικές παραδόσεις σχεδόν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους (–1,4%), παρά τις αυξημένες προκλήσεις που χαρακτήρισαν το διεθνές περιβάλλον της αγοράς. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της μάρκας και τη σταθερότητα του επιχειρησιακού της μοντέλου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία της Volkswagen στην Ευρώπη, όπου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.318.100 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή εδραιώνει περαιτέρω τη Volkswagen ως αδιαμφισβήτητο ηγέτη στην πιο σημαντική και πιο ανταγωνιστική αγορά αυτοκινήτου παγκοσμίως. Σημαντική ανάπτυξη καταγράφηκε επίσης στη Νότια Αμερική (+18,5%), ενώ το περιβάλλον της αγοράς στην Κίνα (–8,4%) αποτέλεσε πρόκληση. Οι αμερικανικοί δασμοί επηρέασαν αισθητά τις παραδόσεις στη Βόρεια Αμερική (–8,2%).

Η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα (BEV) διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα. Η Volkswagen παρέδωσε περίπου 382.000 BEV παγκοσμίως το 2025 (–0,2%), με το μερίδιό τους επί του συνόλου των παραδόσεων να διαμορφώνεται στο 8,1%. Παράλληλα, η μάρκα παραμένει στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς τόσο στα οχήματα με συμβατικά συστήματα κίνησης όσο και στα αμιγώς ηλεκτρικά. Στη Γερμανία, την εγχώρια αγορά της Volkswagen, το μερίδιο της μάρκας σε όλους τους τύπους κίνησης ανήλθε στο 19,6%, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αρχή Οδικών Μεταφορών της Γερμανίας (KBA), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 0,5%.

Ο Martin Sander, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen με αρμοδιότητα στις Πωλήσεις, το Μάρκετινγκ και το Aftersales, δήλωσε: «Η εικόνα πωλήσεων επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα μας τυγχάνουν θετικής αποδοχής από τους πελάτες και ότι ακολουθούμε τη σωστή στρατηγική για τη μάρκα μας. Το περιβάλλον της αγοράς αναμένεται να παραμείνει συνολικά απαιτητικό και το 2026. Παρ’ όλα αυτά, χάρη στο ανανεωμένο και ιδιαίτερα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, καθώς και στη σαφή προσήλωσή μας στην αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα, είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Μόνο στην Κίνα, θα παρουσιάσουμε φέτος περισσότερα από δέκα νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.»

Η συνολική αυτή εικόνα επιβεβαιώνει ότι η ηγετική θέση της Volkswagen στην Ευρώπη δεν αποτελεί συγκυριακό αποτέλεσμα, αλλά το προϊόν μιας συνεκτικής στρατηγικής που συνδυάζει όγκο παραγωγής και πωλήσεων, τεχνολογική μετάβαση και συνεχή ανανέωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Ισχυρή ανάπτυξη των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων ID. στην Ευρώπη

Η Volkswagen κατέγραψε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της το 2025, κυρίως στη Γερμανία και την Ευρώπη. Στη Γερμανία, οι παραδόσεις ανήλθαν σε 93.800 οχήματα (+60,7%), ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έφτασαν τις 247.900 μονάδες (+49,1%). Κομβικό ρόλο στη δυναμική αυτή διαδραμάτισε συνολικά η οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων ID., η οποία ενισχύει σταθερά την παρουσία της στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, το ID.7 κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρή πορεία στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με περίπου 35.000 παραδόσεις στη Γερμανία (+132,0%) και 76.600 παραγγελίες στην υπόλοιπη Ευρώπη (+133,9%), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ηλεκτρικών μοντέλων της Volkswagen σε κατηγορίες με αυξημένη ζήτηση.



Η Volkswagen εκτιμά ότι η ζήτηση για τα ηλεκτρικά της οχήματα θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2026, με την παρουσίαση νέων μοντέλων στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή αγορά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το ID. Polo¹, με εκτιμώμενη αρχική τιμή περίπου 25.000 ευρώ, καθώς και η έκδοση παραγωγής του compact SUV ID. Cross. Πρόκειται για μοντέλα που απαντούν άμεσα στη ζήτηση για μικρά και compact αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, μια κατηγορία με ιδιαίτερη δυναμική και στην ελληνική αγορά, καθώς συνδυάζει προσιτό μέγεθος, πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση και αυξημένη αποδοτικότητα.

Τα SUV ως βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής επιτυχίας

Τα SUV διατήρησαν την ισχυρή τους θέση στη γκάμα της Volkswagen το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 50,2% των συνολικών παραδόσεων, σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό των SUV στις πωλήσεις της μάρκας ξεπέρασε το 78,5%.



Το T-Roc αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο SUV της Volkswagen στην Ευρώπη. Η δεύτερη γενιά του, που λανσαρίστηκε το 2025, έχει ήδη καταγράψει 201.995 πωλήσεις, σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2024. Πρόκειται για ένα μοντέλο που βρίσκεται διαχρονικά στην καρδιά της κατηγορίας των compact SUV, ενός segment με ιδιαίτερη απήχηση και στην ελληνική αγορά. Το νέο T-Roc, με αυξημένες διαστάσεις και μήκος μεγαλύτερο κατά περίπου 12 εκατοστά, ενισχύει περαιτέρω τον οικογενειακό και πολυχρηστικό του χαρακτήρα και αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές Μαρτίου. Παράλληλα, θα διατίθεται με κινητήρες ήπιας υβριδικής τεχνολογίας (mild hybrid) 116 PS και 150 PS, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG, ενισχύοντας το αποτύπωμά του ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες και τεχνολογικά ώριμες προτάσεις της κατηγορίας.

Παράλληλα, το Volkswagen Tayron, διαθέσιμο από την άνοιξη του 2025, έχει ήδη τύχει θετικής υποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, με 60.700 παραδόσεις μέχρι σήμερα. Το νέο μοντέλο ενισχύει τη στρατηγική παρουσία της Volkswagen στη μεσαία κατηγορία SUV, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία και πρακτικότητα, με 7θέσια διάταξη, καθώς και 5θέσια διαμόρφωση στην plug-in υβριδική (PHEV) έκδοσή του. Με έμφαση στον οικογενειακό χαρακτήρα, την άνεση και την αποδοτικότητα, το Tayron έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο εύρος αναγκών, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της μάρκας σε κατηγορίες με αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρώπη.

50 χρόνια GTI: ένα διαχρονικό σύμβολο επιδόσεων

Το 2025 σηματοδοτεί τη 50ή επέτειο του GTI, ενός από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης και αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της Volkswagen. Η μάρκα τιμά το ορόσημο αυτό με το Golf GTI EDITION 50², το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία σε συγκεκριμένες αγορές και αναμένεται να παρουσιαστεί και στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Η επετειακή αυτή έκδοση αποτελεί το ισχυρότερο GTI παραγωγής μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό χαρακτήρα του GTI ως σημείο αναφοράς σε επιδόσεις και δυναμική οδήγηση. Παράλληλα, υπενθυμίζει τη σταθερή προσήλωση της Volkswagen στη σύνδεση τεχνολογίας και οδηγικής απόλαυσης, αξίες που συνοδεύουν διαχρονικά τη μάρκα και στην ελληνική αγορά.