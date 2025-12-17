Επιχείρηση «Ίππαλος»:Ηγετικός ο ρόλος του «Έλληνα Εσκομπάρ» στο ναρκοκύκλωμα-Έως 4,8 τόνοι το φορτίο

Ένα καίριο πλήγμα στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, με την κατάσχεση 4,8 τόνων κοκαΐνης από το σκάφος του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, γνωστού και ως «Έλληνα Εσκομπάρ».Η αξία των ναρκωτικών αποτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπόθεση προκαλεί ήδη διεθνή αντίκτυπο.

Χρυσοχοΐδης: «Πόλεμος μέχρι τέλους στο οργανωμένο έγκλημα»



Κατά τη διάρκεια των επίσημων ανακοινώσεων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για μια «πάρα πολύ σημαντική επιτυχία» και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση:

«Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο ενάντια στους εγκληματίες που συγκροτούν ομάδες και προβαίνουν σε τόσο παράνομες και απεχθείς πράξεις. Οι Αρχές θα βρίσκονται εδώ για να αποδομήσουν και άλλες εγκληματικές ομάδες».

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι τέτοια αποτελέσματα θωρακίζουν τις κοινωνίες.

Το δρομολόγιο της κοκαϊνης / ΕΛ.ΑΣ

Το χρονικό της επιχείρησης

Η σύλληψη του φερόμενου ως αρχηγού και των συνεργατών του ήταν αποτέλεσμα μεθοδικής έρευνας μηνών. Οι 5 τόνοι κοκαΐνης εντοπίστηκαν κρυμμένοι στα αμπάρια του σκάφους, σε μια επιχείρηση που εκτελέστηκε με χειρουργική ακρίβεια από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας.



Η «Ακτινογραφία» της Οργάνωσης: Οι ρόλοι-κλειδιά

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη δομή της οργάνωσης, η οποία λειτουργούσε με τη λογική πολυεθνικής εταιρείας:

1. Ο «Εγκέφαλος» (61χρονος ημεδαπός): Είχε τον γενικό συντονισμό. Στρατολογούσε πληρώματα, έβρισκε και εξόπλιζε αλιευτικά σκάφη με υπερσύγχρονα συστήματα ναυσιπλοΐας και διατηρούσε απευθείας επαφές με τους εμπόρους. Παράλληλα, ήλεγχε πλήρως το «ξέπλυμα» του μαύρου χρήματος μέσω εικονικών εταιρειών.

2. Ο «Πρεσβευτής» στη Λατινική Αμερική (73χρονος): Λειτουργούσε ως αντιπρόσωπος του αρχηγού στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε τις επαφές με τους προμηθευτές και κανόνιζε τις παραλαβές.

3. Ο Τεχνικός και «αχυράνθρωπος» (38χρονος): Υπεύθυνος για τη μετατροπή των σκαφών και τον τεχνικό εξοπλισμό. Εμφανιζόταν ως τυπικός ιδιοκτήτης των πλοίων και διαχειριστής εταιρειών-βιτρίνα για να καλύπτει τα ίχνη του αρχηγού.

4. Ο επιχειρησιακός βραχίονας (Πλήρωμα): Μια ομάδα έμπειρων ναυτικών και καπετάνιων (ηλικίας 46 έως 80 ετών) που εκμεταλλεύονταν την ιδιότητά τους για να μεταφέρουν τα ναρκωτικά εν πλω, πραγματοποιώντας τις ριψοκίνδυνες παραλαβές στα ανοιχτά.

5. Οι οικονομικοί διαχειριστές (42, 61 και 74 ετών): Ειδική ομάδα επιφορτισμένη αποκλειστικά με τη νομιμοποίηση εσόδων. Ίδρυαν εταιρικά σχήματα και αλιευτικές δραστηριότητες για να δικαιολογούν τα τεράστια χρηματικά ποσά από τη διακίνηση.

Το «Ελληνικό FBI» σε δράση

Η εξάρθρωση του κυκλώματος αποτελεί το πρώτο μεγάλο «παράσημο» για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η χρήση τεχνολογίας αιχμής και η ανάλυση των γραφειοκρατικών διαδρομών του κυκλώματος ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του φερόμενου ως αρχηγού και των συνεργατών του.