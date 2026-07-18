Ιγκλέσιας για Τραμπ: «Θα τον χαιρετήσω γιατί δεν θέλω να καταλήξω στη φυλακή»

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, αυτός που όταν βγει ο νικητής, θα παραδώσει το τρόπαιο για να σηκωθεί στον «ουρανό» θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ακριβώς είχε γίνει και το περασμένο καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο επιθετικός της Ισπανίας Μπόρχα Ιγκλέσιας, μίλησε για το ενδεχόμενο να συναναστραφεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σημειώνοντας αστειευόμενος, πως θα αναγκαστεί να τον χαιρετήσει για να μην καταλήξει στην φυλακή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Ναι, δεν θέλω να καταλήξω στη φυλακή, οπότε είναι κάτι που έχω σκεφτεί, έχω καταφέρει κιόλας να το φανταστώ. Ελπίζω να τον χαιρετήσω σε μια στιγμή που θα είμαστε όλοι πραγματικά χαρούμενοι. Μερικές φορές πρέπει να ξεχνάς και τις στιγμές που έχεις βιώσει».



«Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να προκαλέσεις διαμάχες. Ο κόσμος ξέρει πού βρίσκομαι και θα ήθελα πολύ να κάνω πολλά πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχω αρκετή δύναμη για να αντιμετωπίσω ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι περίπλοκο, για να είμαι ειλικρινής».