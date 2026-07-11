Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό - Έκαιγε ηλεκτρικά καλώδια κοντά σε δάσος

Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρησμό από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσπρωτίας, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στην περιοχή Καστρί στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:27, όταν ο άνδρας έβαλε φωτιά σε σωρό ηλεκτρικών καλωδίων προκειμένου να αφαιρέσει το πλαστικό τους περίβλημα. Η ενέργειά του είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε σημείο κοντά σε δασική έκταση.

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον υπαίτιο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.875 ευρώ.

177 συλλήψεις για εμπρησμό μέσα στο 2026

Στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού δείχνουν ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 10 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 553 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 718.928,83 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 177 συλλήψεις για υποθέσεις εμπρησμού. Από αυτές, οι 163 αφορούσαν εμπρησμούς από αμέλεια και οι 14 από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο την πρόληψη και την άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.