Ικαρία: Επιχείρηση διάσωσης για 47χρονη Γαλλίδα που έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην Ικαρία για τον απεγκλωβισμό μιας 47χρονης Γαλλίδας, η οποία τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Σελίνι.

Η γυναίκα, η οποία πραγματοποιούσε πεζοπορία μαζί με ακόμη ένα άτομο, κάλεσε το 112 μετά το ατύχημα. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ραχών.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο όπου βρισκόταν η 47χρονη και, χρησιμοποιώντας φορείο, κατάφεραν να την ανασύρουν και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια.

Η 47χρονη έφερε τραύμα στο αριστερό άνω άκρο και, αφού μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της σε νοσοκομείο.