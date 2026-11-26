Η ιλαρά δεν αποτελεί πλέον απειλή μόνο για τα ανεμβολίαστα παιδιά. Η αναζωπύρωση της νόσου στις ΗΠΑ φέρνει στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό ζήτημα: Υπάρχουν ενήλικες που θεωρούν ότι είναι πλήρως προστατευμένοι επειδή εμβολιάστηκαν στην παιδική τους ηλικία, χωρίς να γνωρίζουν αν έλαβαν όλες τις απαραίτητες δόσεις.

Το ερώτημα αφορά ιδιαίτερα όσους γεννήθηκαν πριν από το 1989, όταν στις ΗΠΑ καθιερώθηκε το σχήμα των δύο δόσεων του εμβολίου MMR, το οποίο προστατεύει από την ιλαρά, την παρωτίτιδα και την ερυθρά. Πολλοί από αυτούς ενδέχεται να έχουν λάβει μόνο μία δόση, γεγονός που δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι απροστάτευτοι, αλλά καθιστά σημαντικό τον έλεγχο του ιστορικού εμβολιασμού τους.

Η συζήτηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία μετά την απώλεια του καθεστώτος εξάλειψης της ενδημικής μετάδοσης της ιλαράς από τις ΗΠΑ, έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια, αλλά και την καταγραφή 6.039 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μέσα στο 2026, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Γιατί το 1989 αποτελεί χρονιά-ορόσημο

Σύμφωνα με το ABC News, η καθιέρωση του εμβολιασμού με δύο δόσεις στις ΗΠΑ το 1989 έχει δημιουργήσει μια γενιά ενηλίκων που ενδέχεται να έχει λάβει μόνο μία δόση του εμβολίου κατά της ιλαράς.

Η πρώτη δόση παρέχει σημαντική προστασία, ωστόσο η δεύτερη αυξάνει την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Σύμφωνα με το CDC, μία δόση MMR είναι περίπου 93% αποτελεσματική στην πρόληψη της ιλαράς, ενώ δύο δόσεις φτάνουν περίπου το 97%.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι γεννήθηκαν πριν από το 1989 χρειάζονται αναμνηστική δόση. Το CDC διευκρινίζει ότι για τους περισσότερους ενήλικες που έχουν λάβει τουλάχιστον μία τεκμηριωμένη δόση μετά την ηλικία των 12 μηνών, αυτή θεωρείται επαρκής προστασία. Δύο δόσεις συνιστώνται σε συγκεκριμένες ομάδες με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι επαγγελματίες υγείας, οι φοιτητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό, καθώς και άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με ανοσοκατεσταλμένους.

Ποιοι ενήλικες πρέπει να προσέξουν περισσότερο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους δεν γνωρίζουν αν έχουν εμβολιαστεί, δεν διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό ή δεν έχουν σαφή εικόνα για τις δόσεις που έλαβαν στην παιδική τους ηλικία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC, οι ενήλικες που γεννήθηκαν πριν από το 1957 θεωρούνται κατά τεκμήριο προστατευμένοι, καθώς η ιλαρά κυκλοφορούσε ευρέως πριν από την εισαγωγή του εμβολίου και οι περισσότεροι είχαν αποκτήσει φυσική ανοσία.

Για όσους γεννήθηκαν από το 1957 και μετά, η προστασία αξιολογείται με βάση το ιστορικό εμβολιασμού ή εργαστηριακά στοιχεία ανοσίας. Όσοι έχουν λάβει δύο δόσεις του εμβολίου σύμφωνα με τις συστάσεις δεν χρειάζονται επιπλέον αναμνηστική δόση.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια ειδική κατηγορία: όσοι εμβολιάστηκαν μεταξύ 1963 και 1967 με παλαιότερη, αδρανοποιημένη μορφή του εμβολίου. Το CDC επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα άτομα ενδέχεται να χρειάζονται εμβολιασμό με το σημερινό εμβόλιο MMR.

Η έξαρση στις ΗΠΑ αλλάζει τα δεδομένα

Η ανησυχία για την προστασία των ενηλίκων ενισχύεται από την έκταση της επιδημίας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του CDC, έως τις 24 Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί 6.039 επιβεβαιωμένα κρούσματα μέσα στο 2026, αριθμός πολύ υψηλότερος από τα 2.289 κρούσματα του 2025 και τα 285 του 2024.

Ενδεικτικό της μεταβολής είναι ότι οι ενήλικες ηλικίας 20 ετών και άνω αντιστοιχούν περίπου στο 42% των φετινών κρουσμάτων. Παράλληλα, το 15% των ενηλίκων που νόσησαν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC.

Η εξέλιξη αυτή καταρρίπτει την αντίληψη ότι η ιλαρά αφορά αποκλειστικά την παιδική ηλικία. Πρόκειται για εξαιρετικά μεταδοτική νόσο, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία και εγκεφαλίτιδα, ακόμη και σε ενήλικες.

unsplash

Χρειάζεται τελικά αναμνηστική δόση;

Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους. Το CDC δεν συνιστά γενικό πρόγραμμα χορήγησης δεύτερης δόσης σε όλους τους ενήλικες που γεννήθηκαν πριν από το 1989. Για τους περισσότερους, μία τεκμηριωμένη δόση είναι αρκετή, ενώ όσοι έχουν λάβει δύο δόσεις δεν χρειάζονται επιπλέον εμβολιασμό.

Σε περιπτώσεις αβεβαιότητας για το ιστορικό εμβολιασμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον γιατρό τους για να αξιολογήσουν αν χρειάζεται εμβολιασμός ή εργαστηριακός έλεγχος αντισωμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ότι το εμβόλιο MMR είναι ζωντανό εξασθενημένο και δεν χορηγείται κατά την εγκυμοσύνη ή σε άτομα με ορισμένες σοβαρές μορφές ανοσοκαταστολής.

Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι ότι η παλαιότερη εμβολιαστική κάλυψη δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη χωρίς να είναι γνωστό το ιστορικό των δόσεων. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ιλαρά επιστρέφει δυναμικά, η γνώση της πραγματικής κατάστασης ανοσίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Τι ισχύει στην Ελλάδα – Ποιοι ενήλικες πρέπει να ελέγξουν τον εμβολιασμό τους

Το ζήτημα αφορά και την Ελλάδα, καθώς ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) συστήνει τον εμβολιασμό με δύο δόσεις του τριδύναμου εμβολίου MMR σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το 1970, δεν έχουν ιστορικό νόσησης και δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δόσεις.

Αυτό σημαίνει ότι οι ενήλικες που γεννήθηκαν μετά το 1970 και δεν γνωρίζουν αν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους καλό είναι να αναζητήσουν το βιβλιάριο υγείας ή το διαθέσιμο ιστορικό εμβολιασμών τους και να συμβουλευτούν τον γιατρό τους. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, καθώς ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι οι ταξιδιώτες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό με δύο δόσεις ή να διαθέτουν τεκμηριωμένη ανοσία.

Η Ελλάδα έχει και ιστορικό μεγάλης επιδημικής έξαρσης: κατά την περίοδο 2017-2018 καταγράφηκαν περισσότερα από 3.200 κρούσματα ιλαράς. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για την περίοδο 2004-2025, το 77% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αφορούσε ανεμβολίαστα άτομα.

Το μήνυμα των ελληνικών υγειονομικών αρχών είναι σαφές: η προστασία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη μόνο επειδή κάποιος θυμάται ότι έκανε εμβόλια ως παιδί. Σημασία έχει να έχει ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο σχήμα των δύο δόσεων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, ABCnews, ΕΟΔΥ