Ιλαρία Σάλις: Η πολυσυζητημένη ευρωβουλευτής, σύμβολο αντίστασης στον Όρμπαν, βγήκε νικήτρια

Ήταν μια τεταμένη μυστική ψηφοφορία και έληξε με μία ψήφο διαφορά υπέρ της Ιλάρια Σάλις: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα για άρση της ασυλίας της με 306 ψήφους υπέρ και 305 κατά. Η Ιταλίδα ευρωβουλευτής, η οποία κατηγορείται στην Ουγγαρία για επίθεση σε νεοναζί, θα συνεχίσει να απολαμβάνει την προστασία του Κοινοβουλίου.



«Αυτή η ψηφοφορία είναι μια νίκη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον αντιφασισμό. Η απόφαση αυτή δείχνει ότι η αντίσταση αποδίδει. Δείχνει ότι όταν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι, οι ακτιβιστές και οι πολίτες υπερασπίζονται από κοινού τις δημοκρατικές αξίες, οι αυταρχικές δυνάμεις μπορούν να αντιμετωπιστούν και να νικηθούν», δήλωσε η Σάλις από το Στρασβούργο.

Η ψηφοφορία επιβεβαιώνει τις αναλογίες της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είχε ήδη ψηφίσει υπέρ της διατήρησης της ασυλίας με 13 ψήφους έναντι 12.

Ωστόσο, το πρωί της ίδιας ημέρας, οι Συντηρητικοί του ECR και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είχαν επιβεβαιώσει την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν το αίτημα της Βουδαπέστης και να την παραπέμψουν σε δίκη.

Ο Νικόλα Προκατσίνι, συμπρόεδρος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, δήλωσε ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να ξεφύγει κανείς από τις δικαστικές αποφάσεις», ενώ ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ηγέτης του ΕΛΚ, το μετέτρεψε σε νομικό ζήτημα: «Η Σάλις διέπραξε έγκλημα πριν γίνει μέλος του Κοινοβουλίου», είπε και, ως εκ τούτου, «είναι σωστό να αρθεί η ασυλία της».

Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το eunews, στην κάλπη 17 προτίμησαν να απέχουν και 92 δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Έτσι, οι 306 ήταν στο προοδευτικό μπλοκ, εκτός από τα μέλη της Αριστεράς, των Πρασίνων, του S&D και του Renew, φέρνουν το σύνολο σε 310, που ήταν αρκετό. Έτσι, οι αποστασίες στην συντηρητική πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν πιθανώς αποφασιστικές.

Ο Προκατσίνι και ο Κάρλο Φιντάνζα, και οι δύο από το κόμμα Fratelli d'Italia της Τζιόρτζια Μελόνι, μίλησαν στο περιθώριο της ψηφοφορίας για «μια ταπείνωση για την Ιταλία» και «για εμάς ως πολιτικούς που δεν βρισκόμαστε εδώ τυχαία, ενώ η Σάλις βρίσκεται εδώ μόνο για να γλιτώσει από μια δίκη για πράξεις βίας». Η αντιπροσωπεία του Fratelli d'Italia θα είχε ψηφίσει με τον ίδιο τρόπο ακόμη και στην περίπτωση του Πέτερ Μάγιαρ, του κύριου πολιτικού αντιπάλου του Βίκτορ Όρμπαν και ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που κατηγορείται στην Ουγγαρία για διαφθορά και κλοπή, τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης προστάτευσε.

Η αντίδραση του Ούγγρου πρωθυπουργού στο Χ ήταν οργισμένη.

Για τον Νικόλα Ζινγκαρέτι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Δημοκρατικού Κόμματος, «η ψηφοφορία επιβεβαιώνει ότι υπάρχει πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει σε αυτό το Κοινοβούλιο και ότι υπάρχει περιθώριο να κερδίσουμε και να υπερασπιστούμε την Ευρώπη και τις αξίες της».



Η Σάλις, η οποία πέρασε 15 μήνες στις φυλακές της Ουγγαρίας και σύρθηκε με αλυσίδες στις προκαταρκτικές ακροάσεις, έχει επανειλημμένως καταγγείλει την αμείλικτη δίωξη του καθεστώτος Όρμπαν εναντίον της. Ακόμη και σήμερα, καθώς έφευγε από την αίθουσα του δικαστηρίου, δήλωσε ότι «δεν μπορείς να έχεις δίκαιες δίκες στην Ουγγαρία, ούτε εναντίον αντιφασιστών ούτε εναντίον οποιουδήποτε πολιτικού αντιπάλου». Επανέλαβε στη συνέχεια το αίτημά της «να διεξαχθεί η δίκη στην Ιταλία με σεβασμό στις δημοκρατικές εγγυήσεις». Και ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει τώρα να ασχοληθούν με μια άλλη νεαρή αντιφασίστρια ακτιβίστρια, τη Maya T, «που κρατείται σε άθλιες συνθήκες και υποβάλλεται σε μια φαρσοδικία, όπου σύρεται με αλυσίδες σαν κτήνος».