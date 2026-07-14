Ηλεία: Έκανε παρατήρηση σε νεαρούς για τα μηχανάκια και τον ξυλοφόρτωσαν μπροστά στον γιo του

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (13/7) στο λιμανάκι του Παλουκίου Ηλείας, όπου ένας 42χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών, ενώ βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον ανήλικο γιο του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 23:00 ο 42χρονος, που είχε μεταβεί στο λιμάνι για ψάρεμα, έκανε παρατήρηση σε νεαρούς οι οποίοι πραγματοποιούσαν επικίνδυνες κόντρες και ελιγμούς με τα δίκυκλά τους, εκφράζοντας την ανησυχία του για την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών, σύμφωνα με το Ilia news.

Του επιτέθηκαν μετά την παρατήρηση

Η παρέμβασή του φαίνεται πως εξόργισε την παρέα των νεαρών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία. Λίγα λεπτά αργότερα, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και ο 42χρονος δέχθηκε επίθεση, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, τις πρώτες βοήθειες προσέφερε ο φαρμακοποιός και διασώστης Θάνος Μπακέλας.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο

Μετά το περιστατικό, η Ελληνική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος, της Τροχαίας και της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, . Οι δράστες είχαν ήδη απομακρυνθεί από το λιμάνι, ωστόσο οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Χειροπέδες σε 14χρονο

Οι έρευνες οδήγησαν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/7), στη σύλληψη ενός 14χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τόσο τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό όσο και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση.