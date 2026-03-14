Ηλεία: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά στον Ελαιώνα - Υπάρχουν ακόμα εστίες

Καλύτερη είναι η εικόνα στον Ελαιώνα Ηλείας με την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου. Ωστόσο, αν και οι άνεμοι έχουν κοπάσει, εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν

Αυτό που δυσκολεύει την γρήγορη κατάσβεση είναι το σύνθετο της καύσιμης ύλης στην περιοχή, καθώς πέρα από το δάσος, υπάρχουν αμπελώνες και ελιές, ωστόσο το γεγονός ότι από το απόγευμα επικρατεί υγρασία και δεν έχει ανέμους, έχει βελτιώσει την κατάσταση.

Το αεροσκάφος που επιχειρούσε σταμάτησε τις ρίψεις με τη δύση του ηλίου, ενώ στο σημείο παραμένουν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.