Ηλεία: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι-Παρών και ο οδηγός του τροχαίου

Σε βαρύ κλίμα και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου τελέστηκε η κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο στα Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Ηλεία.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρέτησαν το παιδί μέσα σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση.

Παρών στην κηδεία ο οδηγός του οχήματος

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκε και ο 53χρονος οδηγός του οχήματος που εμπλέκεται στο δυστύχημα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζε τον 13χρονο.

Άτομα από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το τραγικό περιστατικό.

Ο 53χρονος είχε συλληφθεί αρχικά μετά το δυστύχημα, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στον κεντρικό δρόμο των Μακρισίων.

Ο 13χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι μαζί με φίλο του, όταν το όχημα του 53χρονου ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Το δεύτερο παιδί κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, όμως ο 13χρονος, επιχειρώντας να προσπεράσει σταθμευμένο όχημα, συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του παιδιού.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, όπου οι γιατροί και οι διασώστες έδωσαν μάχη για περίπου μιάμιση ώρα για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Μετά το δυστύχημα, συμμαθητές, φίλοι και κάτοικοι άφησαν λουλούδια και κεριά στο σημείο, ενώ ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα και στο σχολείο του παιδιού, όπου κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία ψυχολόγου για τη στήριξη των μαθητών.