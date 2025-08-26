Ηλεία: Προφυλακιστέος ο 22χρονος για τον βιασμό 66χρονης - «Μπούκαρε» από το παράθυρο ενώ κοιμόταν

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό μιας 66χρονης στην Ηλεία.

Ο νεαρός βρέθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας και απολογήθηκε για το περιστατικό.

«Μπούκαρε» από το παράθυρο

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο βιασμός της 66χρονης, όπως κατήγγειλε και η ίδια, τελέστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Αυγούστου. Μάλιστα, ο 22χρονος εισέβαλε στο σπίτι, στο οποίο βρισκόταν η γυναίκα που έκανε διακοπές στην περιοχή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος μπήκε στην οικία από ένα ανοιχτό παράθυρο και την ώρα που η γυναίκα κοιμόταν και αιφνιδιάστηκε από την παρουσία του κατηγορούμενου, ο νεαρός προχώρησε στην πράξη για την οποία κατηγορείται.

Η γυναίκα κατήγγειλε, επίσης, ότι ο 22χρονος την απείλησε με ένα αιχμηρό αντικείμενο προκειμένου να μην φωνάξει και να μην αντισταθεί.