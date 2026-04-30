Ηλεία: Συγκλονίζει η μητέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό παράδεισο μικρέ άγγελε»

Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με πατίνι στα Μακρίσια Ηλείας, την Τετάρτη (29/4).

Η χαροκαμένη μητέρα, ξεσπά μέσα σε λίγα λόγια που «βαραίνουν» από πόνο, αναζητώντας δύναμη για το τελευταίο αντίο στον πολυαγαπημένο της Κωνσταντίνο.

«Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου... Σε πήρε ο θεός στα 13 σου... Καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε... Παιδάκι μου καλό...», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με πατίνι σημειώθηκε στα Μακρίσια την Τετάρτη 29 Απριλίου, όπου ο ανήλικος κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο όχημα που βρισκόταν πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 13χρονος να τραυματιστεί βαρύτατα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε και κατέληξε, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

«Ήρθε κλινικά νεκρό»



Συγκλονίζει η μαρτυρία του γιατρού και επιστημονικού διευθυντή της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννη Μιχόπουλου, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Πύργου για τις τελευταίες στιγμές του 13χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.



«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», είπε ο γιατρός, περιγράφοντας τη στιγμή που έφτασε το παιδί με το ΕΚΑΒ.

Πάνω απο μια ώρα ΚΑΡΠΑ



Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. «Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο ουσιαστικά, κλινικά νεκρό», ανέφερε ο κ. Μιχόπουλος. Η ανάνηψη είχε ξεκινήσει ήδη στο σημείο του συμβάντος από νοσηλευτή που ήταν παρών, και συνεχίστηκε στο νοσοκομείο για σχεδόν μία ώρα και ένα τέταρτο.



«Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να φεύγουν έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο», κατέληξε με βαριά καρδιά ο γιατρός.

Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια



Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.