Ηλεκτρικά αυτοκίνητα για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης έως 25.000 ευρώ

Η Ηλεκτροκίνηση πλέον δεν κοστίζει μια περιουσία. Από το ευέλικτο Citroën e-C3 έως το εντυπωσιακό Renault 5 και το δυναμικό BYD Atto 2, υπάρχουν επιλογές για κάθε ανάγκη — όλες κάτω από 25.000 € (με την επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά»).

BYD Atto 2

BYD Atto 2: Δύναμη και κομψότητα σε προσιτή τιμή (24.990€)

Το κομψό SUV των 177 ίππων που προσφέρει άνεση, στυλ και επιδόσεις. Με 177 ίππους και εκλεπτυσμένη εμφάνιση, το BYD Atto 2 είναι ιδανικό για όσους θέλουν ηλεκτρικό SUV με χαρακτήρα.

Με μήκος 4,3 μ. και design που συνδυάζει απλότητα και φινέτσα, το BYD Atto 2 φέρνει premium αίσθηση στην κατηγορία των compact SUV. Ο ηλεκτροκινητήρας των 177 ίππων προσφέρει επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,9 δευτ. και ομαλή απόδοση για κάθε μέρα. Ένα ευρύχωρο, άνετο και αποδοτικό ηλεκτρικό SUV.

Hyundai Inster

Hyundai Inster Style: Το compact SUV πόλης (24.990 €)

Το Hyundai Inster είναι ένα compact ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει ευελιξία στην πόλη με την άνεση ενός μεγαλύτερου αυτοκινήτου. Διαθέτει αυτονομία έως και 370 km με την μπαταρία 49 kWh.

Η φόρτισή του από 10% έως 80% διαρκεί περίπου 30 λεπτά στην DC ταχεία φόρτιση.

Στο εσωτερικό, το επίπεδο δάπεδο EV και τα πίσω καθίσματα που σύρονται, προσφέρουν πρακτικότητα – ο χώρος αποσκευών αρχίζει από 280 λίτρα και μπορεί να επεκταθεί.

Citroën e-C3

Citroën e-C3: Η πιο άνετη επιλογή της πόλης (24.930€)

Ηλεκτρική καθημερινότητα χωρίς άγχος φόρτισης και με κορυφαία άνεση Citroën. Με φόρτιση έως 100 kW και ανάρτηση Progressive Hydraulic Cushions, το e-C3 αντιμετωπίζει την καθημερινότητα με άνεση.

Η γρήγορη φόρτιση (20–80 % σε 30’) και οι 113 ίπποι προσφέρουν άνεση και ευελιξία στην πόλη. Η ανάρτηση της Citroën φιλτράρει κάθε ανωμαλία του δρόμου, κάνοντας το e-C3 ιδανικό για όσους θέλουν ξεκούραστη και οικονομική καθημερινή μετακίνηση.

Fiat Grande Panda Electric

Fiat Grande Panda Electric: Ιταλικό στιλ με αυτονομία 320χλμ (22.800€)

Compact SUV με 320 km αυτονομία, μοντέρνα τεχνολογία και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Fiat. Το Grande Panda φέρνει το ιταλικό ταπεραμέντο στην ηλεκτροκίνηση με χώρο, στυλ και σύγχρονη συνδεσιμότητα. Με μήκος περίπου 4 μέτρα και αυτονομία έως 320 km WLTP, το Fiat Grande Panda Electric είναι ιδανικό για πόλη και εκδρομές.

Διαθέτει μοντέρνο εσωτερικό, οθόνη αφής 10,25”, άνετα καθίσματα και αποθηκευτικούς χώρους. Συνδυάζει ιταλική φινέτσα, πρακτικότητα και ηλεκτρική οικονομία.

Renault 5 E-Tech Electric

Renault 5 E-Tech Electric – Το ρετρό γίνεται ξανά “ηλεκτριστικό” (22.400€)

Ρετρό σχεδίαση, 120 ίπποι και αυτονομία 312 km σε ένα μοντέλο με αληθινή οδηγική ψυχή. Το εμβληματικό Renault 5 επιστρέφει ηλεκτρικό, με γαλλικό στυλ και οδηγική απόλαυση χωρίς εκπομπές. Το Renault 5 E-Tech συνδυάζει νοσταλγία και καινοτομία.

Με 120 ίππους, μπαταρία 40 kWh και αυτονομία 312 km WLTP, προσφέρει ζωντανή απόδοση και ξεχωριστό στιλ. Η ρετρό αισθητική του συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία, κάνοντάς το ένα από τα πιο “fun-to-drive” ηλεκτρικά της εποχής.

