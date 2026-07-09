Ηλεκτρικά πατίνια: Μια ανάσα από την τραγωδία – Ένας στους τέσσερις χωρίς κράνος

Ηλεκτρικά πατίνια στους ελληνικούς δρόμους: Μια «βολική» συνήθεια που φλερτάρει με το νοσοκομείο. Βγείτε για πέντε λεπτά στο μπαλκόνι σας ή περπατήστε σε έναν κεντρικό δρόμο. Πόσα ηλεκτρικά πατίνια θα μετρήσετε; Δεκάδες. Τώρα κάντε μια άλλη ερώτηση στον εαυτό σας: Πόσοι από αυτούς τους αναβάτες φορούν κράνος; Η απάντηση είναι απογοητευτική, σχεδόν σοκαριστική. Σχεδόν κανείς.

Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, από την 53η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», έρχονται απλώς να επιβεβαιώσουν με αριθμούς αυτό που βλέπουμε όλοι μας καθημερινά. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα (από 29 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2026), πραγματοποιήθηκαν 22.081 έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Το αποτέλεσμα; Βεβαιώθηκαν 754 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών (Ε.Π.Η.Ο.). Το νούμερο αυτό μεταφράζεται στο 28% του συνόλου των παραβάσεων. Δηλαδή, περισσότεροι από 1 στους 4 που πιάστηκαν χωρίς κράνος, δεν οδηγούσαν μηχανή, αλλά πατίνι. Οι μοτοσυκλετιστές κρατούν ακόμα τα πρωτεία με 68% (1.820 κλήσεις), όμως τα πατίνια ακολουθούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Γιατί όμως οι αναβάτες πατινιών αρνούνται πεισματικά το κράνος; Η απάντηση κρύβεται στην ψευδαίσθηση της «αθωότητας» του οχήματος. Το πατίνι θεωρείται από πολλούς κάτι «ελαφρύ», ένα μέσο που δεν αναπτύσσει τις ταχύτητες μιας μοτοσυκλέτας, άρα «σιγά τι θα πάθω αν πέσω». Επιπλέον, υπάρχει το ζήτημα της πρακτικότητας. Οι περισσότεροι το χρησιμοποιούν για μικρές, γρήγορες αποστάσεις ή για να πάνε στη δουλειά τους, και η ιδέα του να κουβαλάνε ένα κράνος μαζί τους στα μαγαζιά ή στο γραφείο φαντάζει ενοχλητική. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 30 ευρώ για τη μη χρήση του – ένα ποσό αισθητά χαμηλότερο από αυτό των δικύκλων, που ίσως τελικά δεν λειτουργεί όσο αποτρεπτικά θα έπρεπε. Κι ας είμαστε ειλικρινείς: Αν οι έλεγχοι στα πατίνια ήταν τόσο εξονυχιστικοί όσο στις μοτοσυκλέτες, οι 754 κλήσεις θα ήταν εύκολα τετραπλάσιες.

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Όμως, οι νόμοι της φυσικής δεν ενδιαφέρονται για το αν οδηγείς πατίνι των 300 ευρώ ή δίκυκλο χιλίων κυβικών. Στο ατύχημα με πατίνι, όταν δεν υπάρχει εξοπλισμός, το σώμα γίνεται το ίδιο προφυλακτήρας. Η πτώση με 25 χιλιόμετρα την ώρα απευθείας στην άσφαλτο ή στο κράσπεδο, χωρίς κράνος, σημαίνει ένα πράγμα: Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μόνιμες αναπηρίες ή και θάνατο. Το κεφάλι είναι απροστάτευτο και η πρόσκρουση είναι βίαιη.

Το πρόβλημα, βέβαια, είναι πολύ πιο βαθύ και ξεκινά από το σπίτι. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η κυκλοφοριακή παιδεία μένει σταθερά πίσω, ξεχασμένη, χωρίς να την υπολογίζει κανείς σοβαρά. Το βλέπουμε στους γονείς, οι οποίοι κάνουν μια τραγικά κακή επιλογή: Αγοράζουν ηλεκτρικά πατίνια στα παιδιά τους αντιμετωπίζοντάς τα ως ακίνδυνα παιχνίδια, αφήνοντάς τα να ελίστονται ανάμεσα σε αυτοκίνητα χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Την ίδια ώρα, οι ενήλικες έχουν εντάξει τα πατίνια στην καθημερινότητά τους ως βασικό μέσο μετακίνησης, αλλά με μια νοοτροπία απόλυτης αναρχίας: Κινούνται ανάποδα σε μονόδρομους, ανεβαίνουν σε πεζοδρόμια, περνούν με κόκκινο, χωρίς κράνος και χωρίς να υπακούν σε κανέναν κανόνα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Όμως, καμία αστυνόμευση και κανένα πρόστιμο των 30 ευρώ δεν μπορεί να μας σώσει, αν πρώτα δεν καταλάβουμε ότι το κράνος στο πατίνι δεν είναι μια ενοχλητική υποχρέωση, αλλά η γραμμή που διαχωρίζει μια απλή βόλτα από μια τραγωδία.