Ηλεκτρικά ταξί: Αναστολή στην υποχρεωτική αγορά – Τι αλλάζει για οδηγούς και ΚΤΕΟ

Η μετάβαση στην πράσινη κινητικότητα είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής, όμως στην πράξη οι θεωρίες συχνά προσκρούουν στην ωμή πραγματικότητα. Με μια πρόσφατη εγκύκλιο (22/5/2026), το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε να πατήσει «φρένο» στην υποχρεωτική αγορά ηλεκτρικών ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας μια σημαντική ανάσα στους επαγγελματίες του κλάδου.

Τι ακριβώς αλλάζει, γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση και πώς επηρεάζει την τσέπη, την καθημερινότητα και την ασφάλεια οδηγών και επιβατών;

Το παρασκήνιο της απόφασης: Γιατί παγώνει ο νόμος;

Σύμφωνα με το νόμο (ν. 4936/2022), από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλα τα νέα οχήματα ταξί που ταξινομούνται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να είναι μηδενικών ρύπων. Ωστόσο, η αγορά δεν ήταν έτοιμη. Το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων για την αγορά ή μίσθωση (leasing) ηλεκτρικών οχημάτων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Έτσι, το Υπουργείο αποφάσισε την αναστολή της υποχρέωσης για όσους οδηγούς συμπληρώνουν το όριο ηλικίας του οχήματός τους μέσα στο 2026. Οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν υποχρεούνται να αντικαταστήσουν το όχημά τους μέχρι να ανοίξει επίσημα η κάνουλα των κρατικών κονδυλίων.

Τι ισχύει με το ΚΤΕΟ και τα παλιά ταξί

Το μεγάλο ερώτημα πολλών αυτοκινητιστών ήταν: «Τι γίνεται αν λήξει η άδεια κυκλοφορίας του παλιού μου ταξί λόγω ηλικίας;».

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει το τοπίο. Τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα διενεργούν κανονικά τον τεχνικό έλεγχο σε αυτά τα οχήματα, ακόμα και αν έχει λήξει η ισχύς της άδειας κυκλοφορίας τους. Εφόσον το ταξί περάσει επιτυχώς τον έλεγχο και δεν παρουσιάζει σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα του χορηγείται ετήσια πιστοποίηση καταλληλότητας, επιτρέποντάς του να παραμείνει στο δρόμο.

Τα υπέρ και τα κατά της απόφασης

Η παράταση αυτή έχει δύο όψεις, με βαθιές οικονομικές και λειτουργικές προεκτάσεις για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

1. Για τους Οδηγούς Ταξί: Οικονομική ανάσα, αλλά σε καθεστώς ομηρίας.

Αποφυγή υπερβολικών εξόδων: Η αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος αποτελεί μια τεράστια επένδυση δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Χωρίς την κρατική ενίσχυση, το κόστος θα ήταν δυσβάσταχτο.

Συγκράτηση της αξίας του οχήματος: Αν ο νόμος εφαρμοζόταν σκληρά, ένα ταξί του 2006 ή του 2007 που έπρεπε να αποσυρθεί θα είχε αυτομάτως μηδενική μεταπωλητική αξία. Τώρα, παίρνει μια παράταση ζωής που διατηρεί την εμπορική του αξία στην αγορά.

Το «αγκάθι» των υποδομών: Ακόμα κι αν υπήρχαν τα χρήματα, πού θα φόρτιζαν; Οι οδηγοί κάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα σε κάθε βάρδια. Οι ελληνικές πιάτσες δεν διαθέτουν ταχυφορτιστές (DC), ενώ οι περισσότεροι ιδιοκτήτες στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν έχουν ιδιωτικό γκαράζ για οικονομική, νυχτερινή φόρτιση.

Καθημερινό κόστος & Αβεβαιότητα: Τα παλιά οχήματα καίνε ακριβό πετρέλαιο και ζητούν συχνά συνεργείο. Επιπλέον, οι οδηγοί ζουν με το άγχος της «τελευταίας στιγμής»: Αν το πρόγραμμα επιδότησης ανοίξει ξαφνικά, θα τρέξουν όλοι μαζί για παραγγελίες, προκαλώντας έμφραγμα στις αντιπροσωπείες και μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

2. Για τους Επιβάτες: Επαρκή οχήματα, αλλά με την ίδια «τσουχτερή» ταρίφα

Σταθερότητα στον στόλο: Η αναστολή διασφαλίζει ότι δεν θα εξαφανιστούν ξαφνικά χιλιάδες οχήματα από τους δρόμους, κάτι που θα προκαλούσε ατέλειωτες αναμονές σε πιάτσες και εφαρμογές.

Εγγύηση ασφάλειας μέσω ΚΤΕΟ: Το γεγονός ότι η ετήσια παράταση δίνεται μόνο αν δεν υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, προσφέρει μια δικλείδα ασφαλείας ότι τα παλαιότερα οχήματα που κυκλοφορούν παραμένουν τεχνικά άρτια.

Ίδιο αντίτιμο, χαμηλότερη ποιότητα: Εδώ εντοπίζεται ένα μεγάλο παράδοξο. Ο επιβάτης καλείται να πληρώσει την ίδια ακριβώς αυξημένη ταρίφα, είτε επιβιβαστεί σε ένα ολοκαίνουργιο, αθόρυβο ηλεκτρικό όχημα, είτε σε ένα όχημα εικοσαετίας με φθαρμένα καθίσματα και θορυβώδη κινητήρα.

Περιβαλλοντικό κόστος: Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη χάνουν την ευκαιρία να «καθαρίσουν» άμεσα την ατμόσφαιρά τους, καθώς τα παλιά, ρυπογόνα πετρελαιοκίνητα ταξί θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν το νέφος των πόλεων για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα.

Η απόφαση του Υπουργείου κρίνεται ως μια αναγκαστική, ρεαλιστική κίνηση. Αναγνωρίζει ότι η «πράσινη» μετάβαση είναι αδύνατον να επιτευχθεί με άδεια ταμεία, χωρίς επιδοτήσεις και χωρίς ένα αξιόπιστο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στους δρόμους.