Ερευνητές στην Κίνα ανέπτυξαν μια ηλεκτρονική χτένα που φαίνεται να ενισχύει σημαντικά την ανάπτυξη των μαλλιών, ακόμη και σε περιπτώσεις ανδρογενετικής αλωπεκίας, της συνηθέστερης μορφής κληρονομικής τριχόπτωσης. Σε πειράματα με ποντίκια, η νέα τεχνολογία πέτυχε σχεδόν πλήρη αποκατάσταση της τριχοφυΐας μέσα σε έναν μήνα, ξεπερνώντας σε αποτελεσματικότητα τη μινοξιδίλη, ένα από τα πιο γνωστά συστατικά που χρησιμοποιούνται κατά της τριχόπτωσης.

Η συσκευή ονομάζεται Detangle και σχεδιάστηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Beihang στο Πεκίνο. Όπως αναφέρει το The Independent η τεχνολογία της βασίζεται στην ηλεκτρική διέγερση των θυλάκων των τριχών, με στόχο να ενεργοποιήσει ξανά την ανάπτυξή τους.

Η χτένα διαθέτει ειδικά ηλεκτρονικά δόντια, τα οποία δημιουργούν ένα ηλεκτρικό πεδίο στις περιοχές όπου βρίσκονται οι θύλακες των τριχών. Παράλληλα, ενσωματώνει ειδικά μόρια που επιτρέπουν τη μεταφορά δραστικών ουσιών στο δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές επιδιώκουν να συνδυάσουν την ηλεκτρική διέγερση με την καλύτερη μεταφορά θεραπευτικών ουσιών, ενισχύοντας τη δράση της θεραπείας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, η νέα μέθοδος είχε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ποντίκια με ανδρογενετική αλωπεκία. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αποκατάστασης της τριχοφυΐας αυξήθηκε από περίπου 70% που επιτυγχανόταν με τη συμβατική τοπική εφαρμογή μινοξιδίλης σε σχεδόν 100% μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σημαντικά, καθώς η ανδρογενετική αλωπεκία επηρεάζει έως και το 80% των ανδρών κάποια στιγμή στη ζωή τους. Η τριχόπτωση μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά και στην ψυχολογία και την ποιότητα ζωής όσων την αντιμετωπίζουν.

Ποιες είναι οι σημερινές επιλογές κατά της τριχόπτωσης

Παρά τη μεγάλη συχνότητα του προβλήματος, οι διαθέσιμες θεραπείες έχουν ορισμένους περιορισμούς. Η μινοξιδίλη, για παράδειγμα, μπορεί να επιβραδύνει την απώλεια μαλλιών και να ενισχύσει την επανέκφυση, ωστόσο δεν έχει την ίδια αποτελεσματικότητα σε όλους. Επιπλέον, μπορεί να χρειαστούν έως και 12 μήνες μέχρι να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα, ενώ η χρήση της πρέπει να συνεχίζεται για να διατηρηθούν τα οφέλη. Η θεραπεία μπορεί επίσης να προκαλέσει ερεθισμό στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ορισμένοι χρήστες αναφέρουν πονοκεφάλους.

Μια άλλη επιλογή είναι η φιναστερίδη, που κυκλοφορεί και με την εμπορική ονομασία Propecia. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματική κυρίως στα αρχικά στάδια της τριχόπτωσης, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως στυτική δυσλειτουργία και κατάθλιψη.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και η δημοτικότητα της μεταμόσχευσης μαλλιών. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη μεταφορά τριχοθυλακίων από περιοχές του κεφαλιού που συνήθως δεν επηρεάζονται από την τριχόπτωση, όπως το πίσω και τα πλαϊνά τμήματα, στις περιοχές όπου έχει μειωθεί η πυκνότητα των μαλλιών. Αν και μπορεί να προσφέρει αποτελέσματα, πρόκειται για επεμβατική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να είναι επώδυνη και έχει υψηλό κόστος.

Πότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στους ανθρώπους

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, η νέα ηλεκτρική χτένα δεν είναι ακόμη έτοιμη να κυκλοφορήσει ως θεραπεία για την τριχόπτωση. Μέχρι στιγμής έχει δοκιμαστεί αποκλειστικά σε πειραματόζωα και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι μπορεί να προσφέρει αντίστοιχα αποτελέσματα στους ανθρώπους. Όπως επισημαίνει το The Independent, τα πειράματα σε ζώα αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την αξιολόγηση μιας νέας θεραπείας, αλλά δεν εγγυώνται ότι αυτή θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο στον ανθρώπινο οργανισμό.

Πριν προχωρήσουν σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, οι επιστήμονες θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν περισσότερες έρευνες, ώστε να διαπιστώσουν αν η συσκευή είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Μόνο τότε θα μπορέσει να αξιολογηθεί η πραγματική της αξία ως πιθανή εναλλακτική λύση στις σημερινές θεραπείες κατά της τριχόπτωσης.