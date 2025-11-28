Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής: «Ανάσα» 5 δισ. ευρώ και οριστικό τέλος στην ενεργειακή ρύπανση

«Ανάσα» 5 δισ. ευρώ μέχρι το 2035 για την εθνική οικονομία, αλλά και πράσινη στροφή για την Κρήτη, υπόσχεται να φέρει η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής, το έργο που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία, η διασύνδεση θα εξασφαλίσει σωρευτική εξοικονόμηση έως 5 δισ. ευρώ μέχρι το 2035, κυρίως χάρη στη δραστική μείωση των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) –χρεώσεις που για χρόνια «βαραίνουν» τους λογαριασμούς ρεύματος όλων των Ελλήνων καταναλωτών.

Το ετήσιο όφελος μεταφράζεται σε 400 έως 600 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο –ή αλλιώς σε ελάφρυνση 400-600 εκατομμυρίων από τις τσέπες των καταναλωτών, καθώς το κόστος ηλεκτροδότησης του νησιού, σε περίπτωση που συνέχιζε να παραμένει μη διασυνδεδεμένο, θα κυμαινόταν μεταξύ 480 και 660 εκατ. ευρώ ετησίως και θα αυξανόταν συνεχώς λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης ζήτησης.

Από τους υπολογισμούς έχει ήδη αφαιρεθεί το κόστος της «ψυχρής εφεδρείας» –του αναγκαίου δηλαδή δυναμικού παραγωγής που διατηρείται μόνο για έκτακτες στιγμές– το οποίο εκτιμάται σε 40-60 εκατ. ευρώ τον χρόνο έως το 2035. Με αυτά τα δεδομένα, η εξοικονόμηση ΥΚΩ εμφανίζεται 4,5 φορές μεγαλύτερη σε ετήσια βάση, ενώ σε βάθος δεκαετίας, είναι μεσοσταθμικά 4,5 φορές υψηλότερη από τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, δείχνοντας τη δυναμική του έργου.

Πράσινη επανάσταση πάνω σε καλώδιο βυθού

Όμως ο αντίκτυπος δεν σταματά στην οικονομία. Το έργο, που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ μέσω της θυγατρικής του Ariadne Interconnection και του σχήματος Ariadne–Ariadne Interconnection, σηματοδοτεί και το τέλος των ρυπογόνων πετρελαϊκών μονάδων που επί δεκαετίες τροφοδοτούσαν την Κρήτη.



Το αποτύπωμά του είναι ηχηρό: μείωση 500.000 τόνων CO2 κάθε χρόνο, αλλά και μηδενισμός των αέριων ρύπων που συνδέονται με την τοπική ηλεκτροπαραγωγή. Μια περιβαλλοντική τομή που μετατρέπεται σε καθαρό αέρα και ποιότητα ζωής –και αυτό το νιώθει ήδη η τοπική κοινωνία.



Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι προηγούμενες διασυνδέσεις όπως Κρήτης–Πελοποννήσου και Βορείων Κυκλάδων, έπαιξαν κομβικό ρόλο στην ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος μέσω επιδοτήσεων, ειδικά μέσα στην απαιτητική περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

Οι επόμενοι σταθμοί του ενεργειακού ντόμινο

Και η σκυτάλη περνά τώρα στα επόμενα νησιά: τους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται οι διασυνδέσεις των Δυτικών Κυκλάδων (Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος). Στη συνέχεια έρχονται έργα που θα «κατεβάσουν διακόπτες» σε παλιές τοπικές μονάδες σε:

Δωδεκάνησα: Κως, Ρόδος, Κάρπαθος

Βόρειο Αιγαίο: Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Σκύρος, Σάμος

Με προοπτική να αποδώσουν επιπλέον κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη μείωση των ΥΚΩ.

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική δεν είναι απλά ακόμα ένα καλώδιο στον βυθό. Είναι ενεργειακή ασφάλεια, οικονομικό αποκούμπι και πράσινη κληρονομιά –ένα project που σβήνει ρύπους και «γράφει» δισεκατομμύρια κέρδους για τη χώρα.