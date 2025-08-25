Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Σε πλήρη λειτουργία το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο της χώρας

Σε συνεχή λειτουργία εισήλθε η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής συστήματος (SAT) από τον Ανάδοχο, σε συνεργασία με την Ariadne Interconnection και τον ΑΔΜΗΕ .



Η δοκιμαστική περίοδος θα διαρκέσει δύο μήνες, ενώ στη συνέχεια το έργο-ορόσημο, το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, θα περάσει σε πλήρη εμπορική λειτουργία.



Τους τελευταίους τρεις μήνες πραγματοποιήθηκε επιτυχής μεταφορά φορτίων από και προς την Κρήτη, σε διαφορετικά σενάρια λειτουργίας, ενώ δοκιμάστηκε και η μέγιστη μεταφορική ικανότητα κάθε πόλου. Οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν την ικανότητα της διασύνδεσης να εξασφαλίζει αμφίδρομη ροή ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες.



Με τη λειτουργία του έργου διασφαλίζεται πλέον η ενεργειακή επάρκεια σε όλη την Κρήτη, ενώ ανοίγει ο δρόμος για το οριστικό «σβήσιμο» των ρυπογόνων τοπικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Τα ηλεκτρικά μεγέθη του νησιού θα ενσωματωθούν πλήρως στο μοντέλο της ηπειρωτικής αγοράς ηλεκτρισμού, βάζοντας τέλος στο υβριδικό καθεστώς που ίσχυε από το 2021.



Η υλοποίηση της διασύνδεσης χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολική συμβολή που ανέρχεται σε 535,5 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διασύνδεσης

Το έργο, προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ και ισχύος 1 GW, περιλαμβάνει:

Χρήση τεχνολογίας αιχμής VSC στους Σταθμούς Μετατροπής

Υποβρύχια καλώδια 500 kV μήκους 400 χλμ. σε βάθη έως 1.200 μέτρων, που το κατατάσσουν στις βαθύτερες διασυνδέσεις παγκοσμίως

Συμμετοχή κολοσσών όπως Siemens, ΤΕΡΝΑ, Nexans, Prysmian, NKT και Ελληνικά Καλώδια

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ 4,5 ετών, όταν αντίστοιχα έργα στην Ευρώπη χρειάστηκαν πάνω από επτά χρόνια. Και μάλιστα, υπό αντίξοες συνθήκες: πανδημία, lockdowns και σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα οφέλη για την Ελλάδα και την Κρήτη

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, σε συνδυασμό με την πρώτη διασύνδεση με την Πελοπόννησο, φέρνει τριπλό όφελος:

Οικονομικό: Εξοικονόμηση έως 550 εκατ. ευρώ για τους καταναλωτές από τη μείωση των ΥΚΩ στους λογαριασμούς ρεύματος.

Περιβαλλοντικό: Μηδενισμός εκπομπών CO₂ από την τοπική ηλεκτροπαραγωγή. Συνολικά οι ρύποι στην Κρήτη μειώνονται κατά 60%.

Κοινωνικό: Αξιόπιστη ηλεκτροδότηση για τους κατοίκους και αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν για τους επισκέπτες.

Η διαδρομή του καλωδίου

Η διασύνδεση ξεκινά από τον Σταθμό Μετατροπής Αττικής στον Ασπρόπυργο, περνά υπόγεια έως την Πάχη Μεγάρων και από εκεί τα δύο καλώδια HVDC 500 kV συνεχίζουν υποθαλάσσια μέχρι την Κορακιά Ηρακλείου.



Από την Κορακιά καταλήγουν υπόγεια στον Σταθμό Μετατροπής Κρήτης στη Δαμάστα, όπου συνδέονται με το τοπικό σύστημα μέσω του νέου Υποσταθμού GIS 150 kV. Για τη λειτουργία έχουν εγκατασταθεί δύο Σταθμοί Ηλεκτροδίων στη νησίδα Σταχτορρόη Αττικής και στην Κορακιά Ηρακλείου.