Μπορεί ένα ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο να κρατήσει την ψυχή μιας Boxster; Η Porsche πιστεύει πως ναι. Η πρώτη ηλεκτρική 718 Boxster ολοκληρώνει την εξέλιξή της και θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο Dr. Michael Leiters μιλά για μια «ιδιαίτερα ελκυστική είσοδο» στον κόσμο των διθέσιων σπορ μοντέλων της μάρκας.

Τέσσερα εκατομμύρια χιλιόμετρα στα άκρα του πλανήτη

Τα πρωτότυπα δοκιμάστηκαν από τους -30 βαθμούς της Σουηδίας έως τους 51 βαθμούς της Death Valley. Το υψόμετρο κυμάνθηκε από 86 μέτρα κάτω από τη θάλασσα έως τα 2.750 μέτρα. Στους δρόμους του Λας Βέγκας, του Λος Άντζελες και της Σαγκάης οι μηχανικοί έλεγξαν την καθημερινή χρήση και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Σε περισσότερες από 20 χώρες και με πέντε πρότυπα φόρτισης, συγκεντρώθηκαν περίπου τέσσερα εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Η μπαταρία E-Core στη θέση του κινητήρα

Ακριβώς πίσω από τα καθίσματα, εκεί όπου θα βρισκόταν ο κινητήρας, τοποθετήθηκε η μπαταρία υψηλής τάσης 800 Volt. Η αρχιτεκτονική E-Core επιτρέπει χαμηλή θέση οδήγησης και κατανομή βάρους 40% μπροστά και 60% πίσω, όπως σε ένα κεντρομήχανο σπορ αυτοκίνητο. Το συνολικό βάρος παραμένει στα επίπεδα της 911 Cabriolet T-Hybrid.

Γνώριμα στοιχεία από την 911

Το σύστημα διεύθυνσης βασίζεται σε εκείνο της 911 Carrera GTS και για πρώτη φορά η 718 Boxster αποκτά τετραδιεύθυνση. Από την 911 προέρχεται και το διαφορικό PTV+. Όλες οι εκδόσεις θα έχουν κίνηση στους πίσω τροχούς. Η κορυφαία θα επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα και η τελική της θα ξεπερνά τα 250 χλμ./ώρα.

E-Shift: ο ήχος της Boxster επιστρέφει

Με το πάτημα ενός κουμπιού ενεργοποιείται ένα εικονικό κιβώτιο PDK επτά σχέσεων, με αλλαγές από τα paddles στο τιμόνι. Ο ήχος εξακύλινδρου boxer βασίζεται στη Boxster GTS γενιάς 981. Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλι Walter Röhrl λέει ότι δεν έχει οδηγήσει άλλο ηλεκτρικό που να δίνει τόση πληροφόρηση και αίσθηση στον οδηγό.

Πρεμιέρα και ντοκιμαντέρ

Η παραγωγή θα γίνει στο εργοστάσιο Στουτγάρδη-Τσουφενχάουζεν. Το ντοκιμαντέρ «The new 718 Boxster: a development story» προβάλλεται σε τέσσερα μέρη από τις 24 Νοεμβρίου, στο YouTube και στο Porsche Newsroom.

Τι νέο έχει το μοντέλο

• Πρώτη αμιγώς ηλεκτρική 718 Boxster, με μπαταρία 800 Volt και αρχιτεκτονική E-Core

• Κεντρική μπαταρία πίσω από τα καθίσματα και κατανομή βάρους 40/60

• Χαμηλή θέση οδήγησης, όπως σε κεντρομήχανο σπορ αυτοκίνητο

• Για πρώτη φορά τετραδιεύθυνση στην 718 Boxster

• Σύστημα διεύθυνσης από την 911 Carrera GTS και διαφορικό PTV+ από την 911

• Κίνηση στους πίσω τροχούς σε όλες τις εκδόσεις

• Ισχυρότερη 718 που έχει φτιαχτεί: 0-100 χλμ./ώρα σε κάτω από 3 δευτερόλεπτα, τελική άνω των 250 χλμ./ώρα

• E-Shift στάνταρ: εικονικό PDK επτά σχέσεων, paddles και ήχος boxer

• Με το E-Shift απενεργοποιημένο, τα paddles ρυθμίζουν τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας

• Παγκόσμια πρεμιέρα το πρώτο τρίμηνο του 2027