Στους στενούς, γεμάτους κίνηση δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων, οι επαγγελματίες των μεταφορών και των ταχυμεταφορών δίνουν καθημερινά έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, τα αυστηρά όρια εκπομπών ρύπων και το διαρκώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μοιάζει μονόδρομος, όμως μέχρι σήμερα το υψηλό κόστος απόκτησης αποτελούσε τροχοπέδη. Ακριβώς σε αυτό το σημείο έρχεται να δώσει λύση η Ford Pro, αποκαλύπτοντας το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Transit City – το πέμπτο μέλος της θρυλικής οικογένειας Transit, που αναμένεται στους δρόμους στις αρχές του 2027.

Σχεδιασμένο από τα πραγματικά δεδομένα της πόλης

Αντί να δημιουργήσει ένα βαν με υπερμεγέθη και ακριβή μπαταρία, η Ford Pro ανέλυσε δεδομένα από χιλιάδες συνδεδεμένα επαγγελματικά οχήματα στην Ευρώπη. Το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: το 90% των βαν διανύει λιγότερα από 110 km σε μια τυπική εργάσιμη ημέρα. Με βάση αυτό το εύρημα, το νέο ηλεκτρικό Transit City εξοπλίζεται με μια μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χωρητικότητας 56 kWh, η οποία περιορίζει το βάρος και το κόστος αγοράς, προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Στην πράξη, η μπαταρία εξασφαλίζει αυτονομία έως 380 km στον αστικό κύκλο WLTP (και 254 km στον μικτό), υπερκαλύπτοντας τις καθημερινές διαδρομές. Ο ηλεκτροκινητήρας των 110 kW (150 ίππων) κινεί τους εμπρός τροχούς, προσφέροντας άμεση ροπή, τελική ταχύτητα 120 km/h και λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ (one-pedal driving) που ξεκουράζει τον οδηγό στην κίνηση. Παράλληλα, η ταχεία φόρτιση DC έως 87 kW γεμίζει την μπαταρία από το 10% στο 80% σε μόλις 33 λεπτά – ή προσφέρει 68 km αυτονομίας σε ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η χρήση του μπορεί να μειώσει τα έξοδα ενέργειας κατά περισσότερα από 4.000 ευρώ ετησίως ανά όχημα συγκριτικά με ένα αντίστοιχο ντίζελ, ενώ το κόστος συντήρησης πέφτει έως και 40%, με service κάθε 2 χρόνια χωρίς όριο χιλιομέτρων.

Χώροι για κάθε δουλειά και ευέλικτες μετατροπές

Πιστό στην 60ετή κληρονομιά της σειράς, το Transit City δεν κάνει εκπτώσεις στις μεταφορικές του ικανότητες. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις panel van, αμφότερες με χαμηλό κατώφλι φόρτωσης (545 mm) και δυνατότητα μεταφοράς τριών ευρωπαλετών:

• Έκδοση L1H1: Με ύψος κάτω από 2 μέτρα για εύκολη πρόσβαση σε υπόγεια πάρκινγκ, όγκο 6,4 m³ και ωφέλιμο φορτίο 1.085 kg.

• Έκδοση L2H2: Προσφέρει όγκο φόρτωσης 8,5 m³ και ωφέλιμο φορτίο έως 1.275 kg.

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, η Ford Pro λανσάρει και έκδοση chassis cab 1 τόνου, ιδανική βάση για μετασκευές. Μέσω της υπηρεσίας One-Stop Shop, οι επαγγελματίες μπορούν να παραγγείλουν έτοιμες λύσεις με εργοστασιακή εγγύηση, όπως Box Van (όγκος έως 10,4 m³), Dropside με ανοιγόμενα αλουμινένια παραπέτα (φορτίο 1.300 kg) ή αρθρωτά συστήματα ραφιών Sortimo. Από το 2027, μάλιστα, το chassis cab θα διαθέτει στάνταρ έξοδο παροχής ισχύος ePTO (έως 3 kW) για ψυκτικές μονάδες και υδραυλικές πλατφόρμες.

Καμπίνα κομμένη και ραμμένη για 200 στάσεις τη μέρα

Η φιλοσοφία του «όλα όσα χρειάζεσαι, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα» οδήγησε στη διάθεση του μοντέλου σε μία ενιαία, πλούσια έκδοση εξοπλισμού. Γνωρίζοντας ότι ένας οδηγός διανομών μπαίνει και βγαίνει από την καμπίνα έως και 200 φορές σε μία βάρδια, η Ford Pro εξόπλισε το βαν με σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού και οθόνη αφής 12 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto.

Δοκιμασμένο σε συνθήκες που προσομοιώνουν 10 χρόνια σκληρής χρήσης (πάνω από 240.000 km) και υποστηριζόμενο από ένα δίκτυο 800 Transit Centre, το νέο ηλεκτρικό Transit City έρχεται να αποδείξει ότι η πράσινη μετάβαση στην πόλη μπορεί να είναι ταυτόχρονα πρακτική, ανθεκτική και οικονομικά συμφέρουσα.