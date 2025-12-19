Ηλεκτροκίνηση ή ευελιξία Το μεγάλο δίλημμα της ΕΕ για τα αυτοκίνητα

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ευρώπη άνοιξε ξανά δυναμικά μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθεωρήσει τον στόχο για την πλήρη απαγόρευση πώλησης νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αγγίζει εκατομμύρια πολίτες, εργαζομένους και επιχειρήσεις, καθώς επηρεάζει άμεσα την οικονομία, την απασχόληση και την τεχνολογική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν και αποτυπώνουν το δίλημμα της εποχής. Από τη μία η ανάγκη για ταχεία μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και από την άλλη ο φόβος ότι μια απόλυτη απαγόρευση χωρίς ευελιξία μπορεί να αποδυναμώσει την ευρωπαϊκή παραγωγή απέναντι στον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό και κυρίως στην κινεζική επέλαση.

Για πολλούς θεσμικούς φορείς, η αναθεώρηση αποτελεί μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων βλέπει τη νέα δέσμη μέτρων ως ένα πρώτο βήμα προς μια τεχνολογικά ουδέτερη στρατηγική που δίνει χρόνο στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Προμηθευτών Αυτοκινήτων, τονίζοντας ότι η αναγνώριση του ρόλου των plug in υβριδικών μοντέλων μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, χωρίς να τινάζει στον αέρα υφιστάμενες επενδύσεις.

Οι ίδιες οι αυτοκινητοβιομηχανίες εμφανίζονται διχασμένες, αλλά με κοινό παρονομαστή την ανάγκη για ευελιξία. Η Volkswagen χαιρετίζει την απόφαση, επισημαίνοντας ότι μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή μικρών και προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που αποτελούν κρίσιμο κομμάτι της μαζικής μετάβασης.

Αντίστοιχα, BMW και Mercedes θεωρούν ότι η νέα κατεύθυνση επιτρέπει καλύτερο σχεδιασμό και ομαλότερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Η Renault δίνει έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης της διάδοσης οικονομικών ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η Stellantis εκφράζει ανησυχίες ότι η αναθεώρηση δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα δομικά προβλήματα της αγοράς. Πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η Volvo, η οποία έχει επενδύσει έντονα στην ηλεκτροκίνηση και προειδοποιεί ότι η χαλάρωση των στόχων μπορεί να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα υβριδικά μοντέλα μπορούν να λειτουργήσουν ως μεταβατικός κρίκος.

Σε πολιτικό επίπεδο, χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία στηρίζουν την απόφαση, θεωρώντας ότι δίνει ανάσα στη βιομηχανία. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετά κράτη μέλη είχαν ήδη πιέσει τους προηγούμενους μήνες για την αποδοχή υβριδικών και άλλων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών και μετά το 2035. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν αυτή η αναθεώρηση θα αποτελέσει εφαλτήριο για μια πιο δυναμική ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ή αν τελικά θα καθυστερήσει μια μετάβαση που θεωρείται αναπόφευκτη.