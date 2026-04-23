Ηλιάκη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Κρατερός Κατσούλης στην έναρξη του «Νωρίς - Νωρίς»

Απούσα ήταν η Μαρία Ηλιάκη από την σημερινή εκπομπή και ο συμπαρουσιαστής της, Κρατερός Κατσούλης απευθυνόμενος στους τηλεθεατές είπε:

«Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, “Νωρίς Νωρίς”. Είναι όλα καλά, μην ανησυχείτε. Το Μαράκι μας είναι καλά, απλώς κάτι έτυχε και δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα μαζί μας. Εμείς όμως είμαστε εδώ. Είναι 6:45, όπως θα έλεγε και η Μαρία μας, είναι ημέρα Πέμπτη, όπως επίσης θα έλεγε και η Μαρία μας. Είναι του Αγίου Γεωργίου, που κι αυτό θα το ‘λεγε η Μαρία μας.

Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Γιώργηδες, τους Γεώργιους, τις Γεωργίες και ό,τι προκύπτει από αυτό το όνομα, και στο όνομα Θερινός, διότι υπάρχει και αυτό το όνομα».