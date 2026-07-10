Ηλιάκη - Κατσούλης: «Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβρη»

Η τελευταία ψυχαγωγική της τηλεοπτικής σεζόν, το «Νωρίς νωρίς», κατέβασε ρολά για φέτος και η Μαρία Ηλιάκη με τον Κρατερό Κατσούλη είχαν πλατιά χαμόγελα και όχι άδικα, αφού κατάφεραν να επιζήσουν και να πάρουν το πράσινο φως για μια δεύτερη σεζόν από τη διοίκηση της ΕΡΤ. Η αλήθεια είναι πως υπήρχαν μέρες που η τηλεθέαση της εκπομπής ήταν πολύ χαμηλή, άλλες πάλι όμως τα πήγαν εξαιρετικά στα δυναμικά κοινά καταφέρνοντας προς το κλείσιμο της σεζόν να κάνουν και πρωτιές!

«Ευχαριστούμε όλους εσάς που στο πρόσωπό σας όλοι οι άνθρωποι είναι εδώ πέρα βγάλαμε αυτή την εκπομπή. Όπως καταλάβατε, είμαστε πολλοί, είμαστε όλοι μαζί και πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβρη και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη! Να είστε γεροί, καλό καλοκαίρι», είπε ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη πρόσθεσε: «Σας ευχαριστούμε για αυτή την πάρα πολύ ωραία χρονιά. Καλό καλοκαίρι».