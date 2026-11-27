Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, το πως θέλει να περάσει τη μέρα αλλά και το πως φαντάζεται το νυφικό της.

Λίγο πριν αναχωρήσει για ένα ταξίδι αναψυχής με τον σύντροφό της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνάντησε την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 στο αεροδρόμιο και δέχτηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την προσωπική της ζωή, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές στον επικείμενο γάμο της με τον αγαπημένο της.

«Και μη ρωτήσεις για τον γάμο, γιατί αντί να κανονίσω γάμο πάω και πάλι ταξίδι», είπε γελώντας. Όταν ρωτήθηκε αν έχει φανταστεί το νυφικό της απάντησε: «Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Θα ήθελα απλά να περάσουμε καλά και να είναι κάτι απλό και όχι πολύ φορτωμένο, ούτε πολύ πολύ χαμός. Έτσι ένα ωραίο πάρτι θα ήθελα. Μόνο αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο».

«Και μη ρωτήσεις για τον γάμο, γιατί αντί να κανονίσω γάμο πάω και πάλι ταξίδι», είπε γελώντας. Όταν ρωτήθηκε αν έχει φανταστεί το νυφικό της, με τούλι και πέπλο ή σε πιο λιτή γραμμή, απάντησε: «Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Θα ήθελα απλά να περάσουμε καλά και να είναι κάτι απλό και όχι πολύ φορτωμένο, ούτε πολύ πολύ χαμός. Έτσι ένα ωραίο πάρτι θα ήθελα. Μόνο αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο».

«Ευτυχώς είμαι ερωτευμένη, παιδιά. Δόξα τω Θεώ, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια και θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά αυτό», είπε χαρακτηριστικά το μοντέλο.