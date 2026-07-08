Μια διαφορετική εικόνα της ζωής της περιέγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αποκαλύπτοντας πως έχει αφήσει πίσω της τις απαιτήσεις του επαγγελματικού modeling και απολαμβάνει πλέον τη μόδα, αλλά και την καθημερινότητά της, χωρίς τις πιέσεις που τη συνόδευαν για χρόνια.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Beauté, η παρουσιάστρια μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική της εξέλιξη, εξηγώντας πως πλέον δεν αισθάνεται ότι πρέπει να ζει σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες που επιβάλλει ο χώρος της μόδας.

«Δεν βλέπω πια τον εαυτό μου ως μοντέλο»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε ότι όσο περνούν τα χρόνια, η σχέση της με τη μόδα έχει αλλάξει ουσιαστικά.

Όπως είπε, δεν έχει πλέον την ανάγκη να ακολουθεί τους εξαντλητικούς ρυθμούς που απαιτούσε το modeling, ενώ απολαμβάνει να επιλέγει η ίδια τα ρούχα, το στιλ και την εικόνα της, χωρίς επαγγελματικούς περιορισμούς.

«Σταδιακά έγινα μια γυναίκα που αγαπά τη μόδα και θέλει να την απολαύσει όπως εκείνη το επιθυμεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το άγχος που τη συνόδευε στο εξωτερικό

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε ότι τα χρόνια που εργαζόταν ως μοντέλο ήταν γεμάτα πίεση.

Ζώντας μακριά από την οικογένειά της και αλλάζοντας συνεχώς περιβάλλον, ένιωθε έντονο άγχος, ιδιαίτερα λόγω της εσωστρεφούς προσωπικότητάς της.

Όπως εξήγησε, το πιο δύσκολο δεν ήταν η ώρα της δουλειάς, αλλά όσα προηγούνταν και ακολουθούσαν, καθώς κάθε μέρα έπρεπε να γνωρίζει νέους ανθρώπους και να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες.

«Τρώω τα πάντα χωρίς ενοχές»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση της με τη διατροφή, τονίζοντας πως σήμερα δεν στερείται τίποτα.

Όπως είπε, απολαμβάνει το φαγητό χωρίς ενοχές και πιστεύει ότι η ισορροπία είναι πολύ πιο σημαντική από τις αυστηρές απαγορεύσεις.

«Τρώω κανονικά, τα πάντα. Δεν είμαι πια μοντέλο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως όταν κάποιος σταματήσει να αντιμετωπίζει το φαγητό με ενοχές και το απολαμβάνει με μέτρο, αυτό λειτουργεί θετικά τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχολογία.

Για την ίδια, το μεγαλύτερο μυστικό είναι η ισορροπία και η απόλαυση χωρίς υπερβολές, μια φιλοσοφία που, όπως παραδέχεται, τη βοήθησε να αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό της και την καθημερινότητά της.