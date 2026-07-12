Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν έκρυψε πως ονειρεύεται να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η προοπτική της μητρότητας συνοδεύεται και από έντονους προβληματισμούς.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Beaute, εξήγησε πως θα ήθελε να αποκτήσει παιδιά, όμως αναρωτιέται αν ένας γονιός μπορεί να προετοιμάσει σωστά το παιδί του για τις δυσκολίες της σημερινής εποχής.

«Θα ήθελα να έχω παιδιά, όμως ταυτόχρονα είναι ένας από τους φόβους μου. Πώς θα αναθρέψεις ένα παιδί, πόσα όπλα θα του δώσεις ώστε να μεγαλώσει με αγάπη αλλά και να μπορεί να αμυνθεί στις δυσκολίες;», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όσα βλέπει γύρω της την ανησυχούν, ενώ, όπως είπε, ήδη φοβάται ακόμη και για την ανιψιά της.

Η στήριξη που πήρε από τους γονείς της

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην οικογένειά της, περιγράφοντας με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια τη σχέση που έχει με τους γονείς της.

Όπως είπε, η μητέρα της είναι ένας άνθρωπος που προσφέρει αγάπη χωρίς να κρίνει, ενώ ο πατέρας της στάθηκε πάντα δίπλα στην ίδια και την αδελφή της, ενθαρρύνοντάς τες να πιστεύουν στις δυνατότητές τους.

«Ο μπαμπάς μου πάντα έλεγε στην αδελφή μου και σε μένα πως μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το πέτυχε», εξομολογήθηκε.

«Έχω κουραστεί, αλλά νιώθω τυχερή»

Στην ίδια συνέντευξη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε και για την επαγγελματική της πορεία, παραδεχόμενη πως υπήρξαν περίοδοι που ένιωσε εξαντλημένη από τη σκληρή δουλειά.

Ωστόσο, όπως τόνισε, όταν την κυριεύουν αρνητικές σκέψεις, οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα της της θυμίζουν πόσο τυχερή είναι για όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτό, επιλέγει να κοιτάζει μπροστά με αισιοδοξία, θεωρώντας πως έχει ακόμη πολλά όμορφα πράγματα να ζήσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.