Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε το «παρών» σε κοσμική εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου και, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, αναφέρθηκε τόσο στο νέο κύκλο του GNTM όσο και στα προσωπικά της σχέδια, απαντώντας με τον δικό της τρόπο στα σχόλια που εξακολουθούν να γίνονται για τον ρόλο της στο reality μόδας.

«Δεν θέλετε να πάρετε απόφαση ότι είμαι η παρουσιάστρια του GNTM»

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα προχωρούν κανονικά και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία της παραγωγής.

«Έχουμε φτάσει στα μισά των γυρισμάτων, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά και ευχηθείτε μας να συνεχίσουμε έτσι», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, σχολίασε με χιούμορ όσα ακούγονται εδώ και καιρό γύρω από τον ρόλο της στο GNTM.

«Σας δυσκολεύει λίγο, από πέρσι δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση ότι είμαι η παρουσιάστρια του GNTM. Εμείς δεν μπερδευτήκαμε, τώρα πιστεύω ότι ξεμπερδευτήκατε κι εσείς».

Η ίδια τόνισε πως δεν την απασχόλησαν ποτέ οι σχετικές συζητήσεις, υπογραμμίζοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι η ομαδική δουλειά.

«Είμαι από πέρσι, οπότε όλη αυτή η συνθήκη δεν με απασχόλησε καθόλου. Είμαι στο πρόγραμμα η παρουσιάστρια, αλλά είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

«Του χρόνου θα παντρευτώ»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στον επικείμενο γάμο της, αποκαλύπτοντας πως η τελετή προγραμματίζεται για την επόμενη χρονιά.

«Του χρόνου θα παντρευτώ. Δεν έχω δει για νυφικό, προσκλητήρια και τέτοια. Όλα θα γίνουν. Θα είναι ένας απλός, ελληνικός γάμος. Μη μου το γρουσουζεύετε άλλο», είπε χαμογελώντας.