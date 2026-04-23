Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έχω κάνει γάμο τύπου Χόλιγουντ, πάλι το ίδιο θα κάνουμε;»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα ανέβει για δεύτερη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη, μην περιμένετε όμως να σας πούμε το πού και το πότε, αφού ούτε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο τι θέλουν να κάνουν. «Δεν έχω ακόμα την τοποθεσία του γάμου, σας ορκίζομαι, δεν λέω ψέματα. Έχω κάνει γάμο τύπου Χόλιγουντ. Πάλι το ίδιο θα κάνουμε; Ο ελληνικός γάμος μου λείπει εμένα!», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

«Εγώ θέλω εντός Αττικής, ο Γιάννης εκτός»

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως επειδή ακριβώς οι δυο τους έχουν ξαναπαντρευτεί, δεν έχουν την ίδια «τρέλα» να διοργανώσουν κάτι μεγάλο και με πολύ κόσμο. «Δεν θα επέλεγα το Αιγαίο, δεν θα πήγαινα σε νησί, θα ήθελα κάτι πιο εύκολο, ξεκούραστο, προσβάσιμο, κάτι που να μην κουραστούν οι καλεσμένοι, να διοργανώνεται εύκολα. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να γίνει εντός Αττικής, ο Γιάννης εκτός Αττικής. Δεν έχουμε πάρει ανάσα για να το οργανώσουμε.

Είναι δύσκολα τα πράγματα, μάλλον επειδή έχουμε ξαναπαντρευτεί, εκεί είναι το πρόβλημα εικάζω. Επειδή έχουμε κάνει αυτό το βήμα, μας φαίνεται λίγο περιττό, γίνεται μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Ίσως να μην χρειάζεται καν. Ίσως να έπρεπε να κάνουμε ένα πάρτι, κάτι πριβέ οι δυο μας».