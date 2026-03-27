Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θα ήθελα να κάνω τον γάμο μας στο χωριό μου και ο γαμπρός στο δικό του»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» κάποιες μικρές λεπτομέρειες για τον επερχόμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη λέγοντας πως για την ώρα η νύφη και ο γαμπρός δεν μπορούν να συντονιστούν ως προς τον τόπο διεξαγωγής της τελετής, έχουν συμφωνήσει πάντως πως θέλουν να είναι ένας μικρός γάμος!

«Έτσι όπως πάει το πράγμα, μπορεί κι εγώ να μάθω την τελευταία στιγμή πού θα γίνει ο γάμος! Υπάρχει τώρα μία μικρή κινητικότητα προετοιμασίας, καθώς κλείνουν κάποιες δουλειές που είχαμε με τον Γιάννη. Οπότε τώρα αναζητάμε το πού και το πώς».

«Όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά σας στον γαμπρό»

«Οι απόψεις για την τοποθεσία διίστανται για το πού θα γίνει. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, στο σπίτι μου, αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θα ήθελε να το κάνει στο χωριό του στο σπίτι του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης από τον Βόλο.

Στο θέμα των καλεσμένων έχουμε ένα πρόβλημα. Δυστυχώς ο γαμπρός είναι εξαιρετικά εσωστρεφής, οπότε πιστεύω ότι θα το παλέψω για να έρθουν 100 καλεσμένοι. Όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά σας στον γαμπρό».