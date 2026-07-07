Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ζω τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου και δεν θα αφήσω τίποτε να μου τα χαλάσει»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζει την καλύτερη φάση στα προσωπικά και επαγγελματικά της και δεν θα αφήσει κανέναν και τίποτα να τα επισκιάσει. Το μοντέλο μίλησε για όλη τη δημοσιότητα που πήρε η διαμάχη της με την πρώην μάνατζέρ της, Έλενα Χριστοπούλου, εξαιτίας οικονομικών διαφορών που προέκυψαν και τις οδήγησαν στα δικαστήρια.

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«Αυτή τη συνθήκη, αυτόν τον ενάμιση χρόνο, δεν την έχω αξιολογήσει. Αυτοματοποιημένα, μπήκαν σε ένα κουτί, κι αργότερα θα γίνει η αποτίμηση. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το κάνω. Δίνω προτεραιότητα στην καριέρα μου, στην ψυχική και σωματική μου υγεία. Δεν θα αφήσω τίποτε να με επηρεάσει. Ζω τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου και δεν θα αφήσω τίποτε να μου τα χαλάσει. Δεν θα τα χάσω για κανέναν λόγο», είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Beauté.