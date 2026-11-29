Η Δέσποινα Βανδή στον επάνω όροφο, η Άννα Βίσση στον κάτω και ένα πάρτι του InStyle που θα μπορούσε να είχε αλλάξει τα δεδομένα μιας από τις πιο πολυσυζητημένες κόντρες της ελληνικής showbiz. Μόνο που ο Ηλίας Ψινάκης είχε διαφορετική άποψη.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 μάς γύρισαν ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο Ηλίας Ψινάκης, μέσα από αδημοσίευτα αποσπάσματα της συζήτησής τους στη διαδικτυακή εκπομπή «Γηροκομείο» στο YouTube.

Ο γνωστός εκδότης θυμήθηκε την εποχή που η σύγκριση ανάμεσα στις δύο τραγουδίστριες κυριαρχούσε στα περιοδικά, παραδεχόμενος ότι και τα δικά του έντυπα είχαν συμβάλει στην καλλιέργεια της αντιπαλότητας.

«Τότε ήταν Βίσση-Βανδή, εμείς ήμασταν πιο Βισσικοί. Τα δικά μου περιοδικά το είχαν κάνει λες και υπήρχε η μάχη του αιώνα», ανέφερε ο Πέτρος Κωστόπουλος, με τον Ηλία Ψινάκη να σχολιάζει: «Μα έτσι έκανε καριέρα».

Το πάρτι και η συνάντηση που δεν έγινε ποτέ

«Να σου πω μια μεγάλη μ…ία που έκανες ένα βράδυ;», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος, θυμίζοντας στον συνομιλητή του ένα περιστατικό από πάρτι του περιοδικού InStyle.

Όπως εξήγησε, παρά τη συμπάθειά τους προς την Άννα Βίσση, η Δέσποινα Βανδή ήταν επίσης φίλη τους, ένα νέο και φρέσκο κορίτσι στον χώρο της μουσικής.

Εκείνο το βράδυ, η Χριστίνα Πολίτη είχε αναλάβει να μιλήσει στην Άννα Βίσση, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος προσπαθούσε να πείσει τη Δέσποινα Βανδή να την πλησιάσει. Και ενώ οι δύο τραγουδίστριες έδειχναν πρόθυμες να συναντηθούν, παρενέβη ο Ηλίας Ψινάκης, λέγοντας στη Βανδή: «Δεν θα πας».

«Καθένας έχει τον μύθο του»

Χρόνια αργότερα, ο Ηλίας Ψινάκης εξήγησε τους δύο λόγους που τον οδήγησαν σε εκείνη την απόφαση, αναφέροντας μάλιστα και τον Ντέμη Νικολαΐδη.

«Για δύο λόγους. Πρώτον, η Δέσποινα τότε ήταν με τον Ντέμη και την είχα βγάλει εγώ και δεν ήθελα να κάνει κάτι χωρίς να το ξέρει εκείνος. Και δεύτερον, η καριέρα της Βανδή εκτινάχθηκε όταν ήταν σε κόντρα με τη Βίσση, οπότε ποιος παίρνει την ευθύνη να τα βρουν; Και μετά; Σου λέω πώς σκέφθηκα τότε. Καθένας έχει τον μύθο του», απάντησε ο Ηλίας Ψινάκης.