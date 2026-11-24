Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Ηλίας Ψινάκης, συμμετέχοντας σε μια ξεχωριστή βραδιά με άρωμα πολυτέλειας και υψηλής κοινωνίας. Ο γνωστός μάνατζερ και επιχειρηματίας έδωσε το «παρών» στο λαμπερό δείπνο που διοργάνωσαν ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας και η σύζυγός του, Δήμητρα Κούστα, με αφορμή ένα σημαντικό ορόσημο στην επιχειρηματική τους πορεία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20/11, στο εμβληματικό μουσείο τέχνης The Frick Collection, στο Μανχάταν, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την εισαγωγή της ναυτιλιακής εταιρείας Danaos Corporation στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος διατηρεί στενή φιλική σχέση με το ζευγάρι, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά. Στη φωτογραφία ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στη Δήμητρα Κούστα, επιλέγοντας ένα μαύρο ριγέ κοστούμι και τα χαρακτηριστικά σκούρα γυαλιά του. Όσον αφορά τη Δήμητρα Κούστα, επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία υψηλής ραπτικής του γαλλικού οίκου Schiaparelli, η αξία της οποίας φτάνει στις 25.000 ευρώ.

Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε μέσα από την ανάρτησή του ότι το δείπνο είχε διπλό εορταστικό χαρακτήρα, καθώς εκτός από την επέτειο της Danaos Corporation, συνέπεσε και με τα γενέθλια της καλής του φίλης.

«Πεταχτήκαμε μερικοί καλοί φίλοι στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια στο αμερικανικό χρηματιστήριο της εταιρείας του @john_coustas και τα γενέθλια της κολλητής μου!!! Ήταν μία αξέχαστη εμπειρία, περάσαμε ονειρεμένα και θέλω πολύ να τα μοιραστώ μαζί σας στο γηροκομείο. Thank you so much @belita_private for this unforgettable experience and for your amazing hospitality!!!», έγραψε χαρακτηρισικά ο Ηλίας Ψινάκης.