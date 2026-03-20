Ηλίας Βρεττός: Θύμα ξυλοδαρμού ο τραγουδιστής «Είχε μια κοκκινίλα στο μάγουλο και στο μάτι του»

Ο Ηλίας Βρεττός έπεσε θύμα επίθεσης από θαμώνα, ενώ τραγουδούσε live στην Κύπρο. Η συνάδελφος του τραγουδιστή, Χρύσα Μπανδέλη, η οποία εμφανιζόταν μαζί του, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εξήγησε πώς συνέβη το περιστατικό.

«Το Σάββατο είχαμε μία άτυχη στιγμή με έναν θαμώνα που είχε πιει παραπάνω. Δυστυχώς όταν δουλεύεις βράδυ και ο κόσμος πίνει αλκοόλ και δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του 100% κάποια πράγματα μπορεί να ξεφύγουν. Κάτι πολύ σοκαριστικό για έναν καλλιτέχνη να συμβαίνει αυτό την ώρα που προσπαθεί να διασκεδάσει τον κόσμο. Ο πελάτης ζητούσε τραγούδια και «ενοχλούσε» τους μουσικούς του Ηλία, ώσπου έφτασε στο σημείο, ενώ ο Ηλίας ήταν ευγενέστατος και πολύ υπομονετικός όλη τη βραδιά, να του φωνάξει. Ο Ηλίας πήγε κοντά και έγινε αυτό που έγινε. Τον χτύπησε στο πρόσωπό του» ανέφερε.

«Οι άνθρωποι που προσέχουν μην συμβεί κάτι στη σκηνή, δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Έγινε τόσο γρήγορα. Ξαφνικά έκλεισε το πρόγραμμα και έγινε ένας χαμός εκείνη την ώρα, προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ο Ηλίας αποχώρησε από το μαγαζί πολύ σοκαρισμένος και ο ίδιος με αυτό που συνέβη. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Ο Ηλίας είναι πολύ αγαπητός στην Κύπρο. Αυτό που είδα εγώ ήταν μία κοκκινίλα στο μάγουλο και στο μάτι του. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη για όλους» εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.