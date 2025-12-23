Ίλιον: Χειροπέδες σε 12χρονο και13χρονο για κλοπή μηχανής - Τους έπιασαν ενώ την οδηγούσαν

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 12 και 13 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (22/12) στο Ίλιον, κατηγορούμενοι για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες στην περιοχή του Ιλίου και έκαναν σήμα στον 12χρονο οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, οι δύο ανήλικοι εγκατέλειψαν τη μοτοσυκλέτα και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν και τους ακινητοποίησαν σε κοντινό σημείο, οδηγώντας τους στη συνέχεια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα είχε αφαιρεθεί λίγες ώρες νωρίτερα από την περιοχή του Περιστερίου.

Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.