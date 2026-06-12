Ίλιον: «Είναι επικίνδυνη περίπτωση, απορώ πώς είναι έξω» λέει η οδηγός που ξυλοκοπήθηκε από 30χρονο

Οι εικόνες από το άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε δύο οδηγούς στο Ίλιον έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα ξεκίνησαν από διαφωνία για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο, όταν άνδρας οδηγός ζήτησε από γυναίκα οδηγό να κάνει όπισθεν. Εκείνη αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο, καθώς πίσω της κινούνταν οχήματα σε κεντρικό δρόμο. Η ένταση κλιμακώθηκε και, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο άνδρας κινήθηκε εναντίον της.

Μιλώντας στο Mega, η γυναίκα περιέγραψε όσα συνέβησαν και χαρακτήρισε τον 30χρονο ως «πολύ επικίνδυνη περίπτωση», δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να κατανοήσει πώς βρισκόταν ελεύθερος μέχρι τη σύλληψή του. Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνείται ότι άσκησε βία, υποστηρίζοντας πως «σε καμία περίπτωση δεν την χτύπησα. Άμα χτύπαγα άνθρωπο, πόσο μάλλον γυναίκα, τόσα χρόνια δεν έχω χτυπήσει ποτέ μου στη ζωή… γυναίκα. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω».

Η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει όπισθεν χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια διερχόμενων οδηγών και πεζών, ενώ ανέφερε ότι ο άνδρας βρέθηκε μπροστά στο όχημά της επίτηδες, παρά το γεγονός ότι υπήρχε διαθέσιμος χώρος ώστε να περάσει. Όπως είπε: «Είναι πολύ επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω. Δεν υπάρχει ούτε παραβίαση, ούτε παράβαση έκανα, ούτε όπισθεν μπορούσα να κάνω γιατί υπήρχε δρόμος κυκλοφορίας, υπήρχαν περαστικοί, και όπως βλέπετε και στο βίντεο πίσω περνάνε διπλής κατεύθυνσης αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε επίτηδες μπροστά μου. Μάρσαρε για να.... Και εγώ δεξιά είχα χώρο να πάω... ».

Συνεχίζοντας την περιγραφή της, πρόσθεσε: «Εγώ είχα δεξιά χώρο, του έλεγα πήγαινε, έχω δεξιά χώρο να μπω εκεί που είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, για να περάσει δίπλα μου. Γιατί είναι κάτι σύνηθες, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Αυτός ήταν πολύ πιο μπροστά μου. Τουλάχιστον... πενήντα μέτρα, αρκετά μακριά. Και ήρθε επίτηδες μπροστά μου. Δεν τρακάραμε αλλά ήρθε και... μάρσαρε, και έκατσε... έτσι, σφήνα μπροστά μου».

«Δε τη χτύπησα», λέει ο 30χρονος

Από την άλλη πλευρά, ο 30χρονος έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η οδηγός είχε παραβιάσει βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Όπως ανέφερε: «Της ζητάω, πολύ ευγενικά ‘κάνε όπισθεν’. Γιατί, πρώτον, φταις, που έστριψε εκεί. Είναι διπλός. Αυτή η πλευρά της έχει εμπόδια. Εγώ δεν έχω παρκαρισμένα. Δεύτερον, αν πέρναγε ένα παιδάκι έτσι όπως μπήκε στη στροφή, θα το πάταγε. Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος».

Αναφερόμενος στη στιγμή της έντασης, ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μόνο να απομακρύνει το κινητό τηλέφωνο με το οποίο τον κατέγραφε η γυναίκα. «Η κυρία πήγε να με τραβήξει με το κινητό, εγώ πήγα να της απωθήσω το κινητό, δεν την χτύπησα. Η κυρία δεν είχε χτυπήματα. Δεν την ακούμπησα καν στο πρόσωπο. Το κινητό τής πέταξα κάτω και κατά δεύτερον και πιο σημαντικό, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, είχα εννιά ράμματα στο αριστερό μου χέρι, τέσσερα ράμματα στο δεξί μου χέρι».

Ο ίδιος επανέλαβε ότι δεν υπήρξε σωματική επίθεση, λέγοντας: «Σε καμία περίπτωση δεν την χτύπησα. Άμα χτύπαγα άνθρωπο, πόσο μάλλον γυναίκα, τόσα χρόνια δεν έχω χτυπήσει ποτέ μου στη ζωή… γυναίκα. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω».

Τέλος, σημείωσε ότι η ενασχόλησή του με τις πολεμικές τέχνες αποδεικνύει, όπως υποστηρίζει, ότι γνωρίζει τις συνέπειες μιας πραγματικής επίθεσης. «Ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες χρόνια, δηλαδή ξέρω τι ζημιά θα γινόταν άμα χτύπαγα γυναίκα. Εγώ της έσπρωξα το κινητό απλά. Επειδή, για να μην το τραβήξει, το έκανα για να προλάβω να το ρίξω κάτω. Η γυναίκα με έβριζε. Της εξηγώ με ωραίο τρόπο ότι έχει κάνει τρεις οδικές παραβάσεις», συμπλήρωσε.