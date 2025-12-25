Ίλιον: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου με κλεμμένη μηχανή

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) στο Ίλιον, όταν η Αστυνομία εντόπισε έναν 12χρονο και έναν 13χρονο που είχαν κλέψει μία μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι έκλεψαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας τη μοτοσικλέτα ενός δασκάλου μουσικής, η οποία ήταν σταθμευμένη στο Περιστέρι, στην οδό Κλειτόρος. Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, παραβίασαν την κλειδαριά, έβαλαν μπροστά τη μηχανή και διέφυγαν.

Η Αστυνομία τους εντόπισε στο Μπουρνάζι και τους έκανε σήμα να σταματήσουν, όμως οι δύο ανήλικοι συνέχισαν την πορεία τους, οδηγώντας ανάποδα σε μονόδρομους και πεζόδρομους για περίπου 2,5 χιλιόμετρα μέχρι το Ίλιον. Στην οδό Αριστείδου, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν. Τότε οι νεαροί εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, αλλά συνελήφθησαν λίγα μέτρα παρακάτω.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.