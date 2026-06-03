Ηλιόπουλος σε Ζουμπκόφ: «Ήρθες στην Ελλάδα κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος»

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και αποτελεί πλέον επίσημα μέλος της «κιτρινόμαυρης» οικογένειας.

Κατά την υποδοχή του νέου αποκτήματος, ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασε τη χαρά του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καλωσορίζοντας τον ποδοσφαιριστή και στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ στάθηκε τόσο στην προσωπικότητα του Ζουμπκόφ όσο και στις προσδοκίες που υπάρχουν για την παρουσία του, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η μεταγραφή.

«Καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε τις δυνατότητές σου στο γήπεδο και να ζήσουμε μαζί μεγάλες στιγμές τη νέα σεζόν. Ήρθες στην Ελλάδα γρήγορα και αθόρυβα, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετά κάτω από τα ραντάρ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάριος Ηλιόπουλος.