Ήλιος και μπόρες πάνε... πακέτο - Με αστάθεια ο καιρός της Τετάρτης

Η ανοιξιάτικη αστάθεια δηλαδή γενικά καλός καιρός το πρωί και τη νύχτα στις περισσότερες περιοχές, με μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων αρκετών ημέρων.

Την Τετάρτη (20/5), το πρωί θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στις Σποράδες, την Εύβοια και λιγότερο στο ανατολικό-νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ταυτόχρονα, τοπικές βροχές που γρήγορα θα σταματήσουν αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, τη δυτική Πελοπόννησο και το βόρειο Αιγαίο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, την Πίνδο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 και στο ανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί βόρειοι-βορειοδυτικοί 5-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 24-26 και τοπικά τους 27-28οC.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με πιθανότητα να βρέξει το πρωί στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-25 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 oC, με βοριάδες 4-5 μποφόρ.

Θα ενταθεί η αστάθεια τα επόμενα 24ωρα

Από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα ενταθεί εκ νέου και από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι έντονα.