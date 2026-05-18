Ηλιούπολη: Κλειστό την Τετάρτη το 5ο ΓΕΛ για την κηδεία της 17χρονης

Ένα τεράστιο «γιατί» συνεχίζει να πλανάται πάνω από την περιοχή της Ηλιούπολης, μετά την ανείπωτη τραγωδία με τον θάνατο δύο 17χρονων κοριτσιών, οι οποίες έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη την Τρίτη (12/5).

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου θα πουν το «τελευταίο αντίο» στη μία από τις δύο κοπέλες, η κηδεία της οποίας θα τελεστεί την Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 12 το πρωί, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος του 5ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης, προκειμένου μαθητές και διδάσκοντες να μπορέσουν να παραβρεθούν στην κηδεία.

Την περασμένη Παρασκευή (15/5), την τελευταία της πνοή άφησε στο νοσοκομείο και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια. Οι δύο ανήλικες είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου η πρώτη κοπέλα υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά της. Η δεύτερη διακομίστηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη έφερε πολύ βαριά τραύματα και ήταν πολυτραυματίας. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τη σταθεροποίησή της, ωστόσο η κατάστασή της δεν επέτρεψε τελικά την αναστροφή της κλινικής εικόνας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μετά τον θάνατο της δεύτερης κοπέλας, ο Δήμος Ηλιούπολης κήρυξε νέο τριήμερο πένθος.