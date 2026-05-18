Ηλιούπολη: Αίτημα για μοριοδότηση των υποψηφίων στις Πανελλήνιες μετά τη διπλή τραγωδία

Την άμεση λήψη μέτρων από το Υπουργείο Παιδείας ζητά η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, μετά το σοκ που έχει προκαλέσει ο χαμός των δύο μαθητριών, μια τραγωδία που έχει συνταράξει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Οι γονείς εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των δύο κοριτσιών, τονίζοντας πως πρόκειται για μια «ανείπωτη απώλεια» που έχει αφήσει βαθύ ψυχικό αποτύπωμα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκεται η ουσιαστική ψυχολογική στήριξη. Ζητούν την άμεση παρουσία ειδικών – ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών – μέσα στα σχολεία, αλλά και την ενημέρωση των οικογενειών για το πώς μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Όπως σημειώνουν, η υποστήριξη δεν πρέπει να περιοριστεί σε προσωρινές παρεμβάσεις, αλλά να αποτελέσει μόνιμη δομή με ευθύνη της Πολιτείας.

Παράλληλα, η Ένωση προαναγγέλλει ότι θα απευθυνθεί εκ νέου στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας ειδικές ρυθμίσεις για τους μαθητές της περιοχής που θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Μεταξύ των προτάσεων βρίσκεται η καθιέρωση ποσόστωσης ή μοριοδότησης, προκειμένου, όπως αναφέρουν, να υπάρξει πραγματική μέριμνα για τους μαθητές που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε μια εξαιρετικά φορτισμένη και ψυχολογικά απαιτητική περίοδο.

Οι γονείς τονίζουν ότι ο στόχος είναι ένας: να μη μείνουν οι μαθητές μόνοι μπροστά στο βάρος αυτής της δυσβάσταχτης εμπειρίας και να στηριχθούν ουσιαστικά, τόσο τώρα όσο και στην πορεία προς τις κρίσιμες εξετάσεις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης

«Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες για τον θάνατο των παιδιών τους και εύχεται ολόψυχα δύναμη και κουράγιο.

Οι σκέψεις όλων μας - γονιών, παιδιών, μαθητών και καθηγητών - είναι στα δύο νέα κορίτσια που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή.

Με σεβασμό και βαθιά οδύνη, στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που βιώνουν αυτό το μαρτύριο.

Ολόκληρη η κοινωνία της Ηλιούπολης και η σχολική μας κοινότητα βιώνουν εδώ και μέρες μια ανείπωτη τραγωδία. Παρακαλούμε θερμά, αυτές τις δύσκολες ώρες, να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών μας και στις οικογένειες που ζουν το αδιανόητο.

Ταυτόχρονα οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε την συναισθηματική κατάσταση των παιδιών.

Προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των μαθητών, των καθηγητών και των γονιών, με άμεση φροντίδα από ειδικούς φορείς και επιστήμονες, καθώς και με ουσιαστική ενημέρωση των γονέων για τη διαχείριση αυτής της τόσο δύσκολης κατάστασης και την επικοινωνία με τα παιδιά τους.

Επιπλέον, θεωρούμε αυτονόητο ότι η υποστήριξη των παιδιών και των καθηγητών δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, αλλά χρειάζεται μόνιμη παρουσία ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, όπως οφείλει να διασφαλίζει η Πολιτεία, ειδικά εν έτει 2026.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης με έγγραφα προς το υπουργείο Παιδείας και συνάντηση που θα επιδιώξει με τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου θα θέσει εκ νέου την ανάγκη για ουσιαστική και διαρκής υποστήριξη των παιδιών με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και την εξέταση αιτήματος σχετικά με ποσόστωση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, υπέρ της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης.

Οι γονείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο και πιο όμορφο κόσμο.

ΥΓ : Ευχαριστούμε θερμά για την έμπραχτη υποστήριξη τους, Ενώσεις Συλλόγων Γονέων της Αττικής για την άμεση προσφορά και ανταπόκριση τους με αίμα, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Με εκτίμηση,

Για την Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Ηλιούπολης

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ»