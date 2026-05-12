Ηλιούπολη: Πάνω από 20 γιατροί δίνουν μάχη να κρατήσουν στη ζωή τη 17χρονη στο ΚΑΤ

Πάνω από 20 γιατροί όλων των ειδικοτήτων δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να καταφέρουν να σταθεροποιήσουν την 17χρονη που έπεσε στο κενό με συνομήλική της από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, η 17χρονη που δείχνει ακόμη σημάδια ζωής μεταφέρθηκε από το Ασκληπιείο Βούλας στο ΚΑΤ, όπου βρίσκεται διασωληνωμένη σε μονάδα αναζωογόνηση, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι γιατροί δίνουν αγώνα προκειμένου να σταθεροποιήσουν τη κατάσταση της ανήλικης, ενώ αν όλα πάνε κατ' ευχήν θα μεταφερθεί στη μονάδα. Στη συνέχεια, θα εξεταστεί εάν και σε τι χειρουργείο μπορεί να υποβληθεί, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σύμφωνα με τον διοικητή του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, στο οποίο μεταφέρθηκαν τα δύο κορίτσια, στις 12:30 και 12:32 το μεσημέρι, τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου. Αμέσως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εντατικές προσπάθειες ανάνηψης και απεικονιστικό έλεγχο.

Η πρώτη έφηβη διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό προσωπικό να συνεχίζει την προσπάθεια σταθεροποίησής της. Για αυτό τον λόγο αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η μία από τις δύο νεαρές κοπέλες που μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας έπειτα από πτώση από ταράτσα στην Ηλιούπολη βρίσκεται διασωληνωμένη, ενώ η άλλη δεν τα κατάφερε, όπως δηλώνει ο διοικητής του νοσοκομείου.



🎥 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/43dGOzp73P — Flash.gr (@flashgrofficial) May 12, 2026

Η δεύτερη 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση ανακοπής. Παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες ανάνηψης για περισσότερο από μία ώρα, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μάλιστα, οι οικογένειες των δύο κοριτσιών λαμβάνουν πλήρη ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.