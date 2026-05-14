Ηλιούπολη: Παρέμβαση ψυχιάτρων μετά την τραγωδία - «Η προβολή αυτοκτονιών μπορεί να οδηγήσει σε νέες»

Με δημόσια παρέμβασή τους μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου μία έφηβη έχασε τη ζωή της και ακόμη μία νεαρή δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ) και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων - Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος απευθύνουν έκκληση για υπεύθυνη διαχείριση τέτοιων περιστατικών τόσο από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο και από την κοινωνία συνολικά.

Οι δύο επιστημονικοί φορείς εκφράζουν τη «βαθύτατη οδύνη» τους για τον θάνατο της ανήλικης και δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στη δεύτερη νεαρή που νοσηλεύεται, αλλά και στις οικογένειες των κοριτσιών.

Όπως σημειώνουν, σε τέτοιες στιγμές «η κοινωνική αλληλεγγύη και η ψυχολογική υποστήριξη δεν αποτελούν απλώς ηθική υποχρέωση - είναι ανάγκη».

Η προειδοποίηση για τον τρόπο κάλυψης

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται η ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται δημόσια περιστατικά αυτοκτονιών, ιδιαίτερα όταν αφορούν παιδιά και εφήβους.

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος επισημαίνουν ότι η εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση λεπτομερειών γύρω από τέτοιες υποθέσεις μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκεται, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιμητικών συμπεριφορών.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, στη διεθνή βιβλιογραφία έχει καταγραφεί σοβαρός κίνδυνος αύξησης αυτοκτονικών πράξεων μετά από αδιάκριτη δημοσιογραφική κάλυψη, ειδικά στην εφηβική ηλικία.

Οι δύο επιστημονικές ενώσεις παραπέμπουν μάλιστα και στις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες η υπεύθυνη ενημέρωση προϋποθέτει αποφυγή αναλυτικών περιγραφών μεθόδων, εξιδανίκευσης ή υπερβολικής επανάληψης τέτοιων περιστατικών.

«Η επιλογή του τρόπου και της έκτασης της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ συνιστά, σήμερα, πράξη δημόσιας υγείας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Νέες προκλήσεις για την ψυχική υγεία των εφήβων»

Οι ειδικοί κρούουν παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απομόνωση, ο κυβερνοεκφοβισμός, τα αισθήματα αδιεξόδου και απελπισίας αποτελούν ολοένα και συχνότερες προκλήσεις για την ψυχική υγεία των εφήβων, απαιτώντας - όπως αναφέρουν - «συστηματική, διεπιστημονική και πολυεπίπεδη ανταπόκριση».

Για τον λόγο αυτό, καλούν σε άμεση συνεργασία ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, γονείς, υπευθύνους πολιτικής αλλά και εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Πρόταση για εθνικό διάλογο και ενίσχυση της ψυχικής υγείας στα σχολεία

Οι δύο επιστημονικοί φορείς προτείνουν επίσης την έναρξη ενός ευρύτερου εθνικού διαλόγου με στόχο την ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία και την καλύτερη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν εγκαίρως σημάδια κινδύνου.

Παράλληλα, ζητούν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των οικογενειών, ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και νέους, αλλά και τη θέσπιση σαφών κατευθυντήριων γραμμών για τα ΜΜΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση αυτοκτονικών περιστατικών, στα πρότυπα διεθνών πρακτικών.

«Η ψυχική υγεία των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τους ειδικούς - είναι κοινή υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

