Ηλιούπολη: Πράξη ανθρωπιάς από τους γονείς της Μελίνας - Δωρεές για παιδιά που έχουν ανάγκη
Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική πρωτοβουλία προχωρούν οι γονείς της 16χρονης Μελίνας από την Ηλιούπολη, καλώντας να πραγματοποιηθούν δωρεές στη μνήμη της προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Η ανακοίνωση
Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.
Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα.
Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος "Το Χαμόγελο του Παιδιού"
Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.
ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA
EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA
ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA
Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο info@hamogelo.gr προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.