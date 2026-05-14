Ηλιούπολη: Πράξη ανθρωπιάς από τους γονείς της Μελίνας - Δωρεές για παιδιά που έχουν ανάγκη

Σε μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς προχωρούν οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, η οποία έχασε τη ζωή της στην τραγωδία στην Ηλιούπολη, μετατρέποντας τον πόνο τους σε προσφορά προς τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Η οικογένεια καλεί όσους το επιθυμούν, αντί για στεφάνια, να πραγματοποιήσουν δωρεά στη μνήμη της προς Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Όπως τονίζεται, με αυτή την κίνηση «η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα».

— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) May 14, 2026

Η ανακοίνωση

Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.

Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο info@hamogelo.gr προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.