«Ήμασταν τόσο χαρούμενοι»: Ραγίζει καρδιές η σύντροφος του ποδοσφαιριστή που σκοτώθηκε στη Ρόδο

Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ρόδο, όπου ο 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των διακοπών του, στο νησί όπου έμελλε να περάσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του μαζί με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα, υποψήφια «Μις Τσεχία 2026».

Η Ρόδος ήταν ένας από τους προορισμούς που το νεαρό ζευγάρι είχε επιλέξει για λίγες ημέρες ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς. Μάλιστα, ήταν τέτοια η χαρά τους που εξέφραζαν συχνά τον ενθουσιασμό τους για το νησί των Ιπποτών, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές τους, αποκαλώντας το νησί «παράδεισο».

Έκανε τζόκινγκ όταν παρασύρθηκε από φορτηγάκι

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 19χρονος είχε βγει για το καθιερωμένο του τρέξιμο στον παραλιακό δρόμο της περιοχής Αφάντου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ο ποδοσφαιριστής παρασύρθηκε από φορτηγάκι που οδηγούσε ένας 61χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Αν και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός του οχήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Μετά την απολογία του στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Instagram

Οι διακοπές που μετατράπηκαν σε πένθος

Μέχρι λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα, το ζευγάρι μοιραζόταν στιγμές ευτυχίας από τις διακοπές του στη Ρόδο. Βόλτες στα γραφικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης, εξορμήσεις στις παραλίες, ποδηλασία και κανό στα γαλάζια νερά του νησιού ήταν μερικές από τις εικόνες που ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτές οι φωτογραφίες θα αποτελούσαν τις τελευταίες κοινές τους αναμνήσεις από έναν προορισμό που λάτρεψαν από την πρώτη μέρα που βρέθηκαν στο νησί.

Instagram

Το συγκλονιστικό «αντίο» της συντρόφου του

Συντετριμμένη, η σύντροφός του αποχαιρέτησε τον 19χρονο δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους από τη Ρόδο, συνοδευόμενες από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

«Αγάπη μου. Για πάντα! Θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Θα ζήσω για σένα. Ήσουν τα πάντα για μένα και πάντα θα είσαι. Δεν έχω λόγια… Ήμασταν τόσο χαρούμενοι», έγραψε.

Θλίψη στην ποδοσφαιρική οικογένεια

Με ανακοίνωσή της, η ομάδα SK Artis Brno αποχαιρέτησε τον νεαρό ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη.

«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο 19χρονος θεωρούνταν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του τσεχικού ποδοσφαίρου. Συμπαίκτες, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού τον αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι η ζωή του κόπηκε τόσο πρόωρα, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που είχε ξεκινήσει με όνειρα, χαμόγελα και προσδοκίες.