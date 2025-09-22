Ημέρα γενικής απεργίας στην Ιταλία: 80 διαδηλώσεις ως ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, οι Ιταλοί, καθώς έχει κηρυχτεί γενική απεργία από τα αυτόνομα «συνδικάτα βάσης» σε όλους τους τομείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η απεργία πραγματοποιείται σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό, αλλά και για την υποστήριξη του παγκόσμιου στόλου Sumud. Πρόκειται για γενική, απεργία «κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη και την παροχή όπλων στο Ισραήλ» και κατά «της οικονομίας που βασίζεται στον πόλεμο και στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών».

Ογδόντα διαμαρτυρίες έχουν κηρυχτεί από την Τεργέστη έως τη Σικελία, με διαδηλώσεις στη Ρώμη, τη Νάπολη και το Μιλάνο.

Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά, μεταξύ των άλλων, τον τομέα της εκπαίδευσης, των μέσων μαζικής μεταφοράς, των οδηγών ταξί., των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές εταιρίες και των λιμενεργατών.

Την περασμένη Παρασκευή, πάλι με αίτημα τον άμεσο τερματισμό της σφαγής στην Γάζα, απέργησαν τα μέλη το ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil.

Φοιτητές μπλοκάρουν τις πανεπιστημιουπόλεις

Οι φοιτητές έχουν προχωρήσει ήδη σε συμβολικές κινήσεις στις πανεπιστημιουπόλεις. Τόσο στη Ρώμη όσο και στο Τορίνο φοιτητές μπλοκάρουν τις εισόδους στις πανεπιστημιουπόλεις από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όπως μεταδίδει η La Repubblica. Σκοπός τους είναι την ημέρα της γενικής απεργίας να εμποδίσουν την διεξαγωγή των μαθημάτων.

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις στις μεταφορές

Λόγω της απεργίας, αρκετά δρομολόγια περιφερειακών τρένων ακυρώθηκαν, ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 80 λεπτά στη Ρώμη. Ο σταθμός Termini είναι κλειστός, με εντολή των αρχών επιβολής του νόμου, εν αναμονή της διαδήλωσης.

Από την πλευρά τους οι λιμενεργάτες είναι έτοιμοι να μπλοκάρουν τις αποβάθρες στη Γένοβα, το Πιομπίνο, το Λιβόρνο, την Τεργέστη, τη Ραβέννα και την Ανκόνα.