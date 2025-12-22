«Ημέρα Καινοτομίας & Συνεργασίας 2025» από τη Pfizer στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το ΑΠΘ

Με τη συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ, η «Ημέρα Καινοτομίας & Συνεργασίας», η οποία συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας WALK, το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ και από τη Pfizer στη Θεσσαλονίκη.

Για τη φοιτητική κοινότητα, η «Ημέρα Καινοτομίας και Συνεργασίας» λειτούργησε ως σημείο επαφής με την αγορά εργασίας και την καινοτομία, προσφέροντας ενημέρωση, έμπνευση και πρακτική κατανόηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων που ανοίγονται μέσα από τη διασύνδεση ακαδημίας και επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Παράλληλα, μέσα από στοχευμένες παρουσιάσεις και συζητήσεις με στελέχη των 4 παγκόσμιων οργανισμών της Pfizer στη Θεσσαλονίκη (Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας, Κέντρο Οικονομικών & Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Research & Development (κλινικές μελέτες), Kέντρο Ασφάλειας Φαρμάκων & Φαρμακοεπαγρύπνησης) οι συμμετέχοντες απέκτησαν σαφέστερη εικόνα για σύγχρονους ρόλους, δεξιότητες και επαγγελματικές διαδρομές, καθώς και ευκαιρίες άμεσης δικτύωσης.

Στα πλαίσια της ημέρας, παρουσιάστηκε η επιτυχημένη συνεργασία του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) με τη Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (SPBTU) του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών ΑΠΘ, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υλοποιήθηκε διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήριο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης, της συνεργασίας και της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο ιδέες και ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να μετασχηματιστούν σε εφαρμογές με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Όπως δήλωσαν εκπρόσωποι του ΑΠΘ: «Για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα για το WALK - Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ΑΠΘ, η συγκεκριμένη δράση ενίσχυσε τη στρατηγική του θέση ως κόμβου καινοτομίας και διασύνδεσης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του στη δημιουργία ουσιαστικών συνεργειών με διεθνείς οργανισμούς και στην αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας».

O Δρ. Ιωάννης Πανδής, Επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και Επικεφαλής του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας ανέφερε σχετικά: «Η Ημέρα Καινοτομίας & Συνεργασίας είναι μια ακόμα πρωτοβουλία της Pfizer να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος συνεργασιών υψηλού επιστημονικού δυναμικού, επενδύοντας στα ταλέντα της Ελλάδας και στην διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Είμαστε χαρούμενοι που η συνεργασία μας με το ΑΠΘ διευρύνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με σημαντικές δράσεις και projects, τα οποία αναδεικνύουν την εξωστρέφεια, τη δυναμική και τις προοπτικές του Πανεπιστημίου, την προσήλωση στην Έρευνα και στην Καινοτομία, και τους εξαιρετικούς νέους επιστήμονες της Θεσσαλονίκης και της χώρας μας».