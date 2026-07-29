Ημέρα Τζόλη στην Άρσεναλ - «Ελπίζω να μην έπινες μπύρες στις παραλίες στην Ελλάδα»

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα της ποδοσφαιρικής του καριέρας, καθώς αποτελεί πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ, πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Η μεταγραφή του διεθνούς Έλληνα εξτρέμ «γράφει» ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους Λονδρέζους να επενδύουν 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Κλαμπ Μπριζ. Η συμφωνία αυτή τον κατατάσσει ανάμεσα στις πιο ακριβές ελληνικές μεταγραφές όλων των εποχών.

Ο 24χρονος έκανε ήδη την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των «κανονιέρηδων», συμμετέχοντας στο φιλικό απέναντι στη ΜΚ Ντονς. Παρότι επρόκειτο για ανεπίσημο παιχνίδι, η παρουσία του άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, με την επίσημη ιστοσελίδα της Άρσεναλ να κάνει λόγο για ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ξεκίνημα.

Λίγο αργότερα, η αγγλική ομάδα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την πρώτη ημέρα του Τζόλη στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, παρουσιάζοντας στιγμές από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις του.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε ένας χιουμοριστικός διάλογος. Αφού ολοκλήρωσε τη δοκιμασία στον διάδρομο, ένας γιατρός της Άρσεναλ αστειεύτηκε λέγοντάς του: «Ελπίζω να μην πέρασες το καλοκαίρι πίνοντας μπύρες στις παραλίες της Ελλάδας, έτσι;». Ο Τζόλης απάντησε με ένα πλατύ χαμόγελο, σε μια σκηνή που φανέρωσε το ευχάριστο κλίμα και τη θερμή υποδοχή που συνάντησε στο νέο του ποδοσφαιρικό περιβάλλον.